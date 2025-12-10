Advertisement
trendingNow13036436
Hindi Newsदेशराहुल गांधी के सभी बम को एक-एक कर अमित शाह ने किया डिफ्यूज, संसद में हर आरोप का दिया जवाब!

राहुल गांधी के सभी बम को एक-एक कर अमित शाह ने किया 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!

Amit Shah-Rahul Gandhi Lok Sabha Debate News: संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में जबरदस्त गहमागहमी रही. विपक्ष की ओर से जहां राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी पर सरकार को घेरने की कोशिश की. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने तंज भरे तर्कों से विपक्ष को मैदान छोड़कर वॉक आउट के लिए मजबूर कर दिया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 10, 2025, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहुल गांधी के सभी बम को एक-एक कर अमित शाह ने किया 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!

Amit Shah-Rahul Clash in Lok Sabha 2025: लोकसभा में बुधवार को उस वक्त अखाड़े जैसी स्थिति बन गई. जब राहुल गांधी ने SIR और कथित वोट चोरी के बम मोदी सरकार पर एक साथ फोड़ दिए. उनके भाषण पर विपक्षी बेंचों पर काफी देर तक तालियां बजती रहीं.  वहीं सत्ता पक्ष ने शोर मचाकर आपत्ति जताई. इसी शोरगुल के बीच राहुल ने कहा, SIR असल में वोट चोरी का तरीका है… हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट मिले… हर आठवां वोट चोरी हुआ… और यह खेल कई राज्यों में चल रहा है!

संस्थाओं पर सरकार का पूरी तरह कब्जा- राहुल गांधी

राहुल इतने पर नहीं रुके. उन्होंने EVM से लेकर CCTV फुटेज और वोटर-लिस्ट की मशीन-रीडेबल फाइलों तक सवालों की झड़ी लगा दी. उन्होंने दावा किया कि ये चुनाव सुधार नहीं हैं बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने की संगठित कोशिश है. उन्होंने कहा कि संस्थाओं पर सरकार का पूरी तरह कब्जा हो चुका है और SIR इसी सत्तातंत्र को बनाए रखने का एक हिस्सा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल ने इन तीखे आरोपों से सदन में एकाएक गर्मी बढ़ गई. इसके बाद सरकार की ओर से जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे. उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में ऐसे मोर्चा संभाला, जैसे बम निरोधक दस्ते का कमांडर एक-एक कर विस्फोटक निष्क्रिय कर रहा हो.

कांग्रेस SIR पर झूठ फैला रही - अमित शाह

अमित शाह ने सबसे पहले SIR पर लगे 'वोट चोरी' वाले आरोप को डिफ्यूज किया. गृह मंत्री बोले, 'कांग्रेस SIR पर झूठ फैला रही है. यह मतदाता सूची को पवित्र करने की प्रक्रिया है और इसमें चोरी की गुंजाइश नहीं है.' उन्होंने जोड़ा कि SIR का विरोध वही कर रहे हैं जो फर्जी और डुप्लीकेट वोटों पर निर्भर राजनीति करते हैं.

संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, गृहमंत्री बोले- मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा

हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट मिलने के दावे पर शाह ने कहा कि कांग्रेस बिना सबूत सिर्फ भ्रम फैला रही है. उसके नेता शोर तो मचाते हैं लेकिन आज तक इस संबंध में आयोग को कोई शिकायत नहीं की है. EVM और CCTV पर उठे सवालों पर उन्होंने दो टूक कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है और उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. उसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और स्वायत्त होती हैं. 

'असली वोट तो कांग्रेस ने 1975 में की थी' 

अमित शाह को रौं में आते देख सत्ता पक्ष की बेंच की ओर से तालियां बजाई गईं. विपक्ष पर तीखा वार करते हुए कहा, 'असली वोट चोरी तो 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता था. हाईकोर्ट ने जब उनका चुनाव रद्द किया तो उन्होंने संसद में कानून पास करवाकर पीएम पद को मुकदमेबाजी से संरक्षण दिलवाकर खुद की कुर्सी सेफ कर ली और फिर देश में इमरजेंसी लगा दी.' 

Parliament Winter Session Live (Day 8): क्या घुसपैठिए तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा? अमित शाह का विपक्ष पर हमला, संसद में जोरदार हंगामा

उन्होंने कहा कि यह देश भारतीयों का है और यहां पर सरकार कौन बनाएगा, यह यहां की जनता तय करेगी, घुसपैठिए नहीं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खतरा SIR से नहीं बल्कि बेबुनियाद आरोपों की राजनीति से है. गृह मंत्री ने कहा कि SIR चुनाव सुधार का काम है, साजिश नहीं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Parliament Winter Session 2025amit shah

Trending news

राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?