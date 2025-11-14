Bihar Election Result 2025: SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी के गुब्बारे में शाह ने चुभोई पिन, कहा- इसी वजह से बढ़ी वोटिंग

Amit Shah First Reaction on Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. अमित शाह ने कहा, 'यह परिणाम विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है.' अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 'जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले चाहे किसी भी भेष में आएं, बिहार की जनता उन्हें दोबारा मौका नहीं देगी.' गृह मंत्री ने दावा किया कि एनडीए सरकार प्रदेश को विकास, सुशासन और स्थिरता के मार्ग पर आगे बढ़ाती रहेगी.

बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए की भारी बढ़त पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, 'बिहारवासियों का एक-एक वोट उन घुसपैठियों और उनके समर्थकों के खिलाफ मोदी सरकार की सुरक्षा नीति में विश्वास का प्रतीक है, जो देश के संसाधनों से खेलने की कोशिश करते हैं.' अमित शाह ने आगे कहा, 'वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने कड़ा जवाब दिया है.'

बिहारवासियों का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता… — Amit Shah (@AmitShah) November 14, 2025

राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

अमित शाह के मुताबिक, बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है और इसके खिलाफ की जाने वाली राजनीति की कोई स्वीकार्यता नहीं रह गई है. शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा, 'राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो गई है कि आज बिहार में वह आखिरी पायदान पर पहुंच गई है.' गृह मंत्री ने दावा किया कि बिहार का जनादेश राष्ट्रीय स्तर पर भी जनता के रुझान का संकेत दे रहा है.

पीएम मोदी, नीतीश कुमार सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी

बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए की बढ़त के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गठबंधन के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को बधाई दी. उन्होंने कहा, 'यह विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है. जनता अब सिर्फ और सिर्फ ‘परफॉर्मेंस की राजनीति’ के आधार पर जनादेश देती है.' अमित शाह ने आगे कहा कि बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक BJP के सभी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम कर इस परिणाम को संभव बनाया है और वे उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं.

