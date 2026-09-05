/ड्रग्स पर वार, सुरक्षा पर मंथन और सियासी बैठकें... GOA में गृह मंत्री का 3-Day एक्शन प्लान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गोवा दौरे को लेकर पूरा प्लान सामने आ चुका है. भारत जैसे विशाल देश के गृह मंत्री का एक छोटे से राज्य में तीन दिन का प्रवास काफी अहम माना जा रहा है. इन 72 घंटों के दौरान शाह न सिर्फ देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाएंगे वहीं कुछ सियासी बैठकें भी करेंगे. गोवा में होम मिनिस्टर की मौजूदगी वाले आयोजनों की टाइमलाइन की बात करें तो अमित शाह गृह मंत्रालय की बेहद अहम बैठक की अध्यक्षता करने के अलावा, वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे.
देश को नक्सलियों के चंगुल से आजाद कराने में अहम भूमिका निभा चुके गृह मंत्री शाह अब देश से ड्रग्स का आक्रामक तरीके से खात्मा करने की अपनी मुहिम में नशीले पदार्थों की रोकथाम पर केंद्रित एक हाईलेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे. इस दौरान ड्रग तस्करी से निपटने, देश के नशीले पदार्थों के खिलाफ ढांचे को मजबूत करने और ड्रग्स की अवैध आवाजाही को रोकने के प्रयासों को तेज करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
सरकारी जानकारी के मुताबिक, शाह 7 सितंबर तक यहां रहेंगे. उनके दौरे में आंतरिक सुरक्षा, नशीले पदार्थों के खिलाफ उपायों, केंद्र राज्य समन्वय और क्षेत्रीय प्रशासनिक मुद्दों से जुड़े कई आधिकारिक कार्यक्रम शामिल होंगे. इसके साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यक्रम भी अमित शाह शामिल होंगे.
6 सितंबर की सुबह, शाह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े कई मुद्दों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
उम्मीद है कि इस बैठक में राज्य से जुड़े कई मामलों के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर भी चर्चा होगी.
गोवा में अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय भवन, 'अटल भवन' का उद्घाटन भी करेंगे.
उद्घाटन के बाद वे पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें संगठनात्मक और राजनीतिक मामलों पर चर्चा संभव है.
7 सितंबर को शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक करेंगे, जो पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय और चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है.
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे. यह परिषद भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को क्षेत्रीय विकास, प्रशासनिक समन्वय और अंतर राज्यीय सहयोग की आवश्यकता वाले मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करती है.
इस बैठक में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इसमें सहयोग के तरीकों के जरिए आपसी तालमेल बेहतर करने और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर जोर दिया जाएगा.
वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के बाद शाह तलेइगाओ के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में गोवा पुलिस के 'प्रेसिडेंट कलर्स' अवॉर्ड समारोह में शामिल होंगे. 'प्रेसिडेंट कलर्स' सम्मान, यूनिफॉर्म वाली सेवाओं को दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है. यह सम्मान बेहतरीन सेवा, पेशेवर उत्कृष्टता और राष्ट्रीय सुरक्षा व जनसेवा में अहम योगदान के लिए दिया जाता है.