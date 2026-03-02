'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर रैली में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह, चुनाव से पहले इन बड़ी-बड़ी योजनाओं का किया ऐलान

Amit Shah In West Bengal: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कम्युनिस्टों पर बंगाल को बर्बाद करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को दलदल में धकेल दिया है. गृह मंत्री ने राज्य में कई योजनाओं का भी ऐलान किया.

'बंगाल ने बेहद कष्ट झेला है...'

जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा,' बंगाल ने बेहद कष्ट झेला है. कई सालों पहले तक कम्युनिस्टों ने बंगाल को बर्बाद कर दिया था. एक समय बंगाल एक समृद्ध और खुशहाल राज्य हुआ करता था. कम्युनिस्टों ने इसे और भी बदतर बना दिया और ममता दीदी ने इसे गरीबी के दलदल में धकेल दिया. अब समय आ गया है कि रवींद्रनाथ टैगोर के सपने 'सोनार बांग्ला' को साकार किया जाए.' गृह मंत्री ने आगे कहा,' क्या ममता बनर्जी और उनके 'भाईपो' (भतीजे) एक स्वर्ण बंगला बना सकते हैं? मैं बंगाल की जनता को यह बताने आया हूं कि अगर इस बार आपने TMC को वोट देकर गलती की तो यहां 'भाईपो' राज करेंगे, ममता दीदी नहीं.'

बंगाल में घुसपैठियों को मिल रही जगह

अमित शाह ने जनसभा में ममता की पार्टी पर बंगाल में घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि TMC ने बंगाल को घुसपैठियों के लिए सुरक्षित जगह बना दी है.

उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार आने पर घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर करने की बात कही और कहा कि बॉर्डर वाले राज्य की सिक्योरिटी को मजबूत किया जाएगा. गृह मंत्री ने हिंदू शरणार्थी की नागरिकता नहीं छीनने का भरोसा दिलाया.

अमित शाह की घोषणाएं

गृह मंत्री ने अपने दौरे में पश्चिम बंगाल के लिए कई घोषणाएं की. उन्होंने भाजपा के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकारी कर्मचारियों को सातवें आयोग के मुताबिक तनख्वाह सुनिश्चित करने और सरकारी कर्मचारियों को लंबित वित्तीय लाभ सुनिश्चित का वादा दिया. इसके अलावा उन्होंने 26 दिसंबर 2025 से खाली सभी सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने, भर्ती परीक्षाओं में युवाओं को 5 साल की विशेष आयु छूट देने और पारदर्शी भर्ती तंत्र लागू कर भर्ती घोटालों पर रोक लगाने का वादा किया. अमित शाह ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने, राज्य में घुसपैठियों पर रोक लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही महिलाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान जैसे आत्मनिर्भरता के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया.