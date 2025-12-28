4 राज्य और 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी भाजपा, 2026 चुनाव के लिए जमीन पर उतरेंगे अमित शाह

Amit Shah: BJP के चाणक्य अमित शाह की नजरें अब उन राज्यों पर है जहां पर साल 2026 में विधानसभा चुनाव होना है, आज से गृहमंत्री चुनावी रणनीति के दौरे शुरू करने जा रहे हैं. इसके लिए पार्टी ने खास प्लान तैयार किया है.
Amit Shah: दिल्ली और बिहार में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी की नजरें उन राज्यों पर टिक गई है जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पूरी तरह से जमीन तैयार करने में लग गए हैं, इसके तहत वो आज से चुनावी रणनीति के दौरे शुरू करने जा रहे हैं. पार्टी को किस तरह से इन राज्यों में मजबूती प्रदान की जाए इस पर भी गृहमंत्री फोकस करेंगे, जानिए आखिर गृहमंत्री ने क्या खास प्लान तैयार किया है.
इन राज्यों में जाएंगे शाह
BJP के सूत्रों ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद, गृह मंत्री शाह ने अगले साल चार राज्यों, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ी रणनीति की रूपरेखा तैयार की है. पार्टी की संगठन इकाई के पदाधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री 28 और 29 दिसंबर को असम, 30 और 31 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, जनवरी के पहले हफ़्ते में तमिलनाडु और जनवरी के दूसरे हफ्ते में केरल का दौरा करेंगे.
तैयार करेंगे रणनीति
वह चुनाव तक हर महीने कम से कम दो दिन इन चुनावी राज्यों में बिताएंगे और जीत की रणनीतियों पर काम करेंगे, क्योंकि इन चार में से तीन राज्यों में अभी गैर-NDA सरकार है, पन्ना प्रमुखों में जोश भरने और 'मेरा बूथ सबसे मज़बूत' प्लान को लागू करने पर ध्यान देते हुए, HM शाह चुनाव वाले राज्यों के अपने दौरे के दौरान ऑर्गनाइजेशनल मीटिंग करेंगे और पार्टी वर्कर्स से बातचीत करेंगे.
जीत को दोहराने की तैयारी
HM शाह हाल ही में बिहार असेंबली चुनाव में NDA की जबरदस्त जीत को दोहराने की तैयारी कर रहे हैं, बावजूद इसके कि महागठबंधन ने वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर गलत जानकारी वाला कैंपेन चलाया था. समय-समय पर, HM शाह ने NDA की चुनावी जीत के पीछे खुद को मुख्य स्ट्रैटेजिस्ट साबित किया है और NDA के नेशनल पोल मैस्कॉट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस-पास राज्य-खास कैंपेन को ध्यान से तैयार किया है.
जीत के फॅार्मूले पर करेंगे काम
NDA के सहयोगियों के साथ कोऑर्डिनेशन के अलावा, केंद्रीय मंत्री के जीतने वाले फॅार्मूले में बागियों से बातचीत करने और उन्हें शांत करने की एक मजबूत स्ट्रैटेजी भी शामिल है, ताकि यह पक्का हो सके कि वे इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़कर गठबंधन के वोटर-शेयर को नुकसान न पहुंचाएं, माना जाता है कि बिहार चुनाव में, HM शाह ने लगभग 100 बागियों की बात अलग-अलग सुनी, जो पार्टी के हित के खिलाफ काम कर रहे थे.
पकड़ेंगे नब्ज
एक पार्टी नेता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का चार राज्यों का आने वाला दौरा जमीनी स्तर पर लोगों की नब्ज पकड़ने, ज्वलंत मुद्दों की पहचान करने और विरोधी पार्टियों की बातों का मुकाबला करने के लिए पहले से तैयारी करने की भी कोशिश होगी. एक पार्टी नेता ने कहा कि BJP, ग्रामीण नौकरी योजना, VB G RAM G, SIR, रोजगार दर और दूसरे सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर विरोधी पार्टियों द्वारा की जा रही झूठ की राजनीति को कमजोर करने की रणनीति पर भी काम कर रही है. (IANS)
