घाटी पर पहुंचे अमित शाह तो भड़क उठे लश्कर के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी; भेजा चेतावनी भरा संदेश

Amit Shah Kashmir Visit: गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं. वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर कश्मीरी पंडित समुदाय को धमकी मिली है, जिसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है. लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) से जुड़े 'फाल्कन स्क्वाड' नाम के एक ग्रुप की ओर से कथित तौर पर एक धमकी भरा मैसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिला, ठीक उसी समय जब गृह मंत्री के जम्मू-कश्मीर दौरे की घोषणा की गई थी. मैसेज में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में लौटने या रहने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी और उन्हें धमकी दी गई थी कि उन्हें निशाना बनाया जाएगा, जैसा कि पहले कुछ कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग में मारा गया था.

टारगेट किलिंग की धमकी

सुरक्षा अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार मैसेज में इस्तेमाल की गई भाषा और प्रतीक पिछले खतरों जैसे थे, जिसमें पिछली टारगेट किलिंग का जिक्र था और ज्यादातर ऐसी धमकियां TRF आतंकी संगठन द्वारा फैलाई जाती थीं. यह धमकी गृह मंत्री अमित शाह के क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के दौरे से ठीक पहले सामने आई. जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा और खुफिया अधिकारी इस धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी प्रामाणिकता और संभावित कनेक्शन का मूल्यांकन कर रहे हैं. जब तक धमकी की प्रामाणिकता साफ नहीं हो जाती, कोई चांस न लेते हुए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में, खासकर संवेदनशील इलाकों और जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर और उन जगहों पर जहां गृह मंत्री का दौरा होना है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

गृह मंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग

गृह मंत्री कल 5 फरवरी 2026 को देर शाम जम्मू पहुंचे, उन्होंने पहले राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और फिर आज उन्होंने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की, जिसमें क्षेत्र में सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी प्रयासों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया. शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और BSF, IB और J&K पुलिस जैसी एजेंसियों के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की अध्यक्षता की ताकि आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और घुसपैठ विरोधी उपायों का मूल्यांकन किया जा सके.

जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट

अमित शाह ने हिरानगर, कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) का भी निरीक्षण किया, ताकि BSF को दी गई घुसपैठ विरोधी तकनीक और हथियारों और गोला-बारूद की समीक्षा की जा सके, जिनका उपयोग सीमाओं और LoC को सुरक्षित और शांतिपूर्ण रखने के लिए किया जा रहा है. शाह अब देर रात या कल सुबह, अन्य छोटी बैठकों के कार्यक्रम के आधार पर, विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए श्रीनगर जाएंगे. पूरे जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, श्रीनगर और जम्मू में तलाशी और घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASOs) तेज कर दिए गए हैं. पुलवामा-शोपियां जंगल बेल्ट और हाईवे पर भी बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.