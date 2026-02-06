Advertisement
trendingNow13100380
Hindi Newsदेशघाटी पर पहुंचे अमित शाह तो भड़क उठे लश्कर के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी; भेजा चेतावनी भरा संदेश

घाटी पर पहुंचे अमित शाह तो भड़क उठे लश्कर के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी; भेजा चेतावनी भरा संदेश

Jammu-Kashmir Threat: जम्मू-कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच कश्मीरी पंडित समुदाय को धमकी भरा मैसेज मिला है. धमकी भरे मैसेज में समुदाय को टारगेट करने की बात कही है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Feb 06, 2026, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घाटी पर पहुंचे अमित शाह तो भड़क उठे लश्कर के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी; भेजा चेतावनी भरा संदेश

Amit Shah Kashmir Visit: गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं. वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर कश्मीरी पंडित समुदाय को धमकी मिली है, जिसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है. लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) से जुड़े 'फाल्कन स्क्वाड' नाम के एक ग्रुप की ओर से कथित तौर पर एक धमकी भरा मैसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिला, ठीक उसी समय जब गृह मंत्री के जम्मू-कश्मीर दौरे की घोषणा की गई थी. मैसेज में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में लौटने या रहने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी और उन्हें धमकी दी गई थी कि उन्हें निशाना बनाया जाएगा, जैसा कि पहले कुछ कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग में मारा गया था. 

टारगेट किलिंग की धमकी 

सुरक्षा अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार मैसेज में इस्तेमाल की गई भाषा और प्रतीक पिछले खतरों जैसे थे, जिसमें पिछली टारगेट किलिंग का जिक्र था और ज्यादातर ऐसी धमकियां TRF आतंकी संगठन द्वारा फैलाई जाती थीं. यह धमकी गृह मंत्री अमित शाह के क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के दौरे से ठीक पहले सामने आई. जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा और खुफिया अधिकारी इस धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी प्रामाणिकता और संभावित कनेक्शन का मूल्यांकन कर रहे हैं. जब तक धमकी की प्रामाणिकता साफ नहीं हो जाती, कोई चांस न लेते हुए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में, खासकर संवेदनशील इलाकों और जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर और उन जगहों पर जहां गृह मंत्री का दौरा होना है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है.  

ये भी पढ़ें-  'ऐसे लोग कांग्रेस को डुबो देंगे...,' पंजाब सांसद को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना, बताया सिखों के प्रति नफरत की अभिव्यक्ति 

Add Zee News as a Preferred Source

गृह मंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग 

गृह मंत्री कल 5 फरवरी 2026 को देर शाम जम्मू पहुंचे, उन्होंने पहले राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और फिर आज उन्होंने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की, जिसमें क्षेत्र में सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी प्रयासों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया. शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और BSF, IB और J&K पुलिस जैसी एजेंसियों के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की अध्यक्षता की ताकि आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और घुसपैठ विरोधी उपायों का मूल्यांकन किया जा सके. 

ये भी पढ़ें- कश्मीर में तेज हुई स्टेटहुड और ऑटोनोमी की मांग?  सैफुल्लाह मीर के बयान को बारामूला विधायक का समर्थन, कहा- संसद में पास हुई चीज बदल सकती...  

जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट

अमित शाह ने हिरानगर, कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) का भी निरीक्षण किया, ताकि BSF को दी गई घुसपैठ विरोधी तकनीक और हथियारों और गोला-बारूद की समीक्षा की जा सके, जिनका उपयोग सीमाओं और LoC को सुरक्षित और शांतिपूर्ण रखने के लिए किया जा रहा है. शाह अब देर रात या कल सुबह, अन्य छोटी बैठकों के कार्यक्रम के आधार पर, विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए श्रीनगर जाएंगे. पूरे जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, श्रीनगर और जम्मू में तलाशी और घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASOs) तेज कर दिए गए हैं. पुलवामा-शोपियां जंगल बेल्ट और हाईवे पर भी बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu Kashmir

Trending news

'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
Zee Real Heroes Award 2026
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
Kerala
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न