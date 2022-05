BJP शासित राज्‍य में क्‍या 6 महीने के भीतर फिर से बदल जाएगा CM? अमित शाह के दौरे से बढ़ी हलचल

Amit Shah Karnataka Visit: कर्नाटक में अगले साल यानी 2023 में असेंबली के चुनाव (Karnataka Assembly Election 2023) होंगे. उससे पहले क्या राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है. बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह सोमवार को राज्य के दौरे पर पहुंच गए.