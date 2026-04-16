मुस्लिमों को आरक्षण का सवाल ही नहीं... जाति जनगणना पर बड़ी घोषणा कर अमित शाह ने कह दी खरी-खरी

भारी शोरगुल के बीच लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश हो चुके हैं. विपक्ष ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं. सपा के धर्मेंद्र यादव ने मुसलमानों का जिक्र करते हुए आरक्षण देने की बात की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने ललकारते हुए कहा कि मैं साफ कर दूं कि इसका सवाल ही नहीं उठता. अखिलेश यादव ने सरकार की जल्दबाजी की वजह बताई. शाह ने चुन-चुनकर विपक्ष के जातीय जनगणना, अभी की गणना में कॉलम न होने और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की मांग पर करारा हमला बोला. शुरू से शुरू करते हैं.

दरअसल, जैसे ही तीनों बिल संसद में रखे गए, कांग्रेस ने आपत्ति जता दी. केसी वेणुगोपाल जिस रूल का सहारा लेकर बोलने लगे, उनकी आपत्ति के औचित्य पर रिजिजू ने सवाल किया. वह नहीं बैठे, तो गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए. उन्होंने कहा कि बिल के पुरस्थापित किए बगैर बिल के मेरिट्स पर चर्चा कैसे हो सकती है? अभी उन्हें तकनीकी आपत्ति है, तो ही वह ले सकते हैं. एक बार बिल पुरस्थापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं. अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्थापित करना या ना करना... उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा. आप बड़े दयालु हो, (स्पीकर की तरफ इशारा करके) ज्यादा मौका देना उनको और हम भी कसकर जवाब देंगे. हमें कोई तकलीफ नहीं है. (पुरस्थापित का मतलब कानूनी रूप से सदन में बिल पेश करना है) कुछ देर बाद वोटिंग के बाद बिल पेश हो गया.

स्पीकर ने राहुल की चुटकी ले ली

इससे पहले, वेणुगोपाल बोल रहे थे. ओम बिरला ने चुटकी ली कि माइक पर बोलिए. आपका (राहुल की तरफ इशारा करते हुए) ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता. दरअसल, वेणुगोपाल अपनी जगह से हट गए थे और उन्होंने कह दिया कि माइक काम नहीं कर रहा है. आगे उन्होंने कहा कि हमने तो कहा था कि महिला आरक्षण बिल 2024 में ही लागू कर दिया जाए.

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आपकी नजर 2029 के चुनाव पर है: कांग्रेस सांसद

वेणुगोपाल ने परिसीमन और जनगणना की बात करते हुए इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि आपकी (सरकार) नजर 2029 के लोकसभा चुनाव पर है इसलिए आप दूसरा रास्ता लेकर आए हैं. आखिर में उन्होंने कहा कि मंत्री जी को बिल वापस लेना चाहिए.

'जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं...'

इसके बाद सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने तीनों बिल का विरोध करते हुए कहा कि महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, असम का हुआ है, वही हाल पूरे देश का करने का प्रयास है. हम इसका विरोध करेंगे. इस बिल में जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, मुसलमान भाइयों की महिलाएं शामिल नहीं की जाएंगी, हम इसका साथ नहीं देंगे.

आपको जल्दबाजी क्यों है... अखिलेश ने पूछा

उनके तुरंत बाद रिजिजू खड़े हो गए. मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की धर्मेंद्र की मांग पर उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता. संविधान में नहीं है. थोड़ा शोर हुआ. स्पीकर मुस्कुरा रहे थे. रिजिजू ने कहा कि पूरे देश की महिलाओं की बात कीजिए, ये राजनीति है. अखिलेश यादव ने फौरन कहा कि आपको जल्दबाजी क्यों है? मैं समर्थन में हूं. आप जनगणना क्यों नहीं करना चाहते इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जनगणना होगी, हम जाति गणना मांगेंगे. इसके बाद हम आरक्षण मांगेंगे इसलिए ये धोखा देकर आना चाहते हैं.

जाति जनगणना में अभी घरों की गणना हो रही और घरों की कोई जाति नहीं होती है। सपा की चले तो वो घरों की भी जाति तय कर लें। pic.twitter.com/Zz7CHfQoBd — Amit Shah (@AmitShah) April 16, 2026

इसके बाद अमित शाह फिर खड़े हो गए. विपक्ष ने विरोध किया. स्पीकर ने कहा कि उसी पर बोल रहे हैं. शाह ने कहा कि सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है. कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए गए, जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं. इसके बाद उन्होंने तीन सवालों के जवाब दिए.

जातीय जनगणना पर बड़ा एलान

हां, शाह ने कहा कि अखिलेश जी ने कहा है कि जनगणना क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने संसद को जानकारी देते हुए कहा कि जनगणना का काम शुरू हो चुका है, यह जारी है. शाह ने कहा कि वह कह रहे कि हम जातीय जनगणना की मांग करेंगे. मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इसका निर्णय ले चुकी है और ये वाली गणना जाति के साथ ही हो रही है.

जातीय जनगणना तो कॉलम क्यों नहीं?

शाह ने इसका भी जवाब दिया. वह (अखिलेश) कह रहे हैं कि कॉलम ही नहीं है. उनको मालूम होना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है. घरों की जाति नहीं होती. जब लोगों की गणना होगी, तो जाति की भी होगी. ये मेरा विभाग है. मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति गणना के साथ होने वाली है.

मुस्लिम आरक्षण की मांग पर करारा जवाब

गृह मंत्री ने कहा, 'मान्यवर हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देता है. मैं फिर से सरकार का संकल्प बताता हूं. धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर-संवैधानिक है. इसका सवाल ही पैदा नहीं होता.'

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