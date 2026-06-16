बताते चलें कि पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इस साल जनवरी में अपना पद संभाला था. लेकिन उन्होंने अब तक अपनी केंद्रीय टीम घोषित नहीं की है. सूत्रों का कहना है कि सोमवार रात हुई बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई. नितिन नबीन की टीम इस महीने घोषित किए जाने की उम्मीद है. इस टीम में वरिष्ठ और युवा नेताओं का मिश्रण देखने को मिल सकता है. वर्तमान में केंद्र सरकार में पद संभाल रहे कई नेताओं को पार्टी में लाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.