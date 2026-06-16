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राजनाथ के घर जुटे शाह-नड्डा और RSS के दिग्गज, अगले साल 7 राज्यों में भगवा फहराने की तैयारी; बनाया मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट

BJP Latest Meeting News: BJP के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह के घर पर सोमवार रात गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत पार्टी के सीनियर लीडर और RSS के दिग्गज ने 4 घंटे तक मैराथन मीटिंग की. इस बैठक का ब्योरा तो सामने नहीं आया लेकिन माना जा रहा है कि अगले साल 7 राज्यों में होने वाले असेंबली चुनाव में जीत का ब्लूप्रिंट इस बैठक में तैयार किया गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 16, 2026, 05:20 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:22 AM IST
राजनाथ के घर जुटे शाह-नड्डा और RSS के दिग्गज, अगले साल 7 राज्यों में भगवा फहराने की तैयारी; बनाया मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट
Image Credit: प्रतीकात्मक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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