BJP Marathon Meeting News: भाजपा की केंद्रीय टीम में पुनर्गठन की चर्चाओं के बीच सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के लिए आरएसएस के संपर्क व्यक्ति अरुण कुमार भी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए.
करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और आने वाले चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई. बैठक के बाद पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया. हालांकि, पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पुनर्गठन समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.
बताते चलें कि पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इस साल जनवरी में अपना पद संभाला था. लेकिन उन्होंने अब तक अपनी केंद्रीय टीम घोषित नहीं की है. सूत्रों का कहना है कि सोमवार रात हुई बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई. नितिन नबीन की टीम इस महीने घोषित किए जाने की उम्मीद है. इस टीम में वरिष्ठ और युवा नेताओं का मिश्रण देखने को मिल सकता है. वर्तमान में केंद्र सरकार में पद संभाल रहे कई नेताओं को पार्टी में लाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.
इससे पहले 28 मई को भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था. जबकि अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सरदार केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. वहीं त्रिपुरा के मताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने अभिषेक देबरॉय को राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया गया.
पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पांच जिलों के नए जिला अध्यक्षों की भी घोषणा की थी. दिलीप देव पटेल को अवध के अम्बेडकर नगर, राम सकल पटेल को वाराणसी और काशी नाथ सिंह को चंदौली जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इसके अलावा, रमेश प्रसाद गुप्ता को गोरखपुर महानगर और काली प्रसाद को देवरिया जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया है.
सूत्रों के मुताबिक, ये नई नियुक्तियां भाजपा की केंद्रीय टीम में बड़े पुनर्गठन का संकेत दे रही हैं. असल में उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असेंबली चुनाव हैं. इनमें से हिमाचल प्रदेश और पंजाब को छोड़कर बाकी सभी जगहें बीजेपी की सरकारें हैं.
बीजेपी की कोशिश उपरोक्त सभी राज्यों में अपनी सत्ता बचाए रखने के साथ ही पंजाब और हिमाचल में भगवा पताका फहराने की है. ऐसे में बीजेपी जल्द से जल्द अपनी पार्टी के पुर्नगठन को अंतिम रूप देना चाहती है, जिससे नेताओं को राज्यों की जिम्मेदारी बांटी जा सके. सूत्रों का कहना है कि जहां दूसरी पार्टियां अभी अगले साल होने वाले चुनावों के बारे में सोच ही रही हैं, वहीं बीजेपी की चुनावी वॉर मशीनरी की तैयारी तेजी से आगे भी बढ़ने लगी है.