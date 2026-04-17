वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, आनंदीबेन पटेल... लोकसभा में शाह ने गिनाए भाजपा की महिला मुख्यमंत्रियों के नाम, विपक्ष को जमकर घेरा

Amit Shah On Women Reservation Bill: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने भाजपा की ओर से कई राज्यों में महिलाओं को दिए गए मुख्यमंत्री पद का भी जिक्र किया.
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Women Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर लंबी बहस देखने को मिली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को लेकर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने विपक्ष पर महिला आरक्षण बिल का पूरी तरह विरोध करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि वे बिल के इंप्लिमेंटेशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन में वे इसे लागू करने के ही खिलाफ हैं. उन्होंने इस दौरान भाजपा पार्टी में महिला सदस्यों की भागीदारी और उन्हें मिले अवसरों का भी जिक्र किया.
अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि मनमोहन सरकार में जब महिला आरक्षण बिल आया था, तब सरकार में शामिल पार्टियों की ओर से बिल को लोकसभा में पेश नहीं करने दिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर ऐसा किया गया था. अमित शाह ने कहा,' पीएम मोदी साल 2023 में जानबूझकर यह बिल लेकर आए कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं. इससे कांग्रेस विरोध नहीं कर पाएगी. हम मानते थे कि हो गया अब, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब इसका विरोध कर रही है.'
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अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि उनकी पार्टी ने विमन लीड डेवलपेंट का अनुसरण किया है. उन्होंने सुषमा स्वराज, उमा भारती, आनंदीबेन पटेल और वसुंधरा राजे का नाम गिनाते हुए कहा कि ये सभी महिलाएं इन राज्यों में पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं. इसका अर्थ है कि कांग्रेस की ओर से इन राज्यों को कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं दिया गया. अमित शाह ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने आदिवासी महिला को द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाया. वहीं रेखा गुप्ता दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री हैं.
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अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने बिना कुछ अच्छा-बुरा सोचे पीएम मोदी जो भी कर रहे हैं, उसका विरोध करने की ठान ली है. उन्होंने कहा,' मैंने तो सोचा था कि आज महिलाओं को आरक्षण के लिए बिल आ रहा है. ये इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने इसका भी विरोध किया.' अमित शाह ने आगे कहा,' यह बिल मोदीजी ला रहे हैं. बिल पास होता है तो माताओं के बीच मोदीजी का यश बढ़ेगा. मोदी जी ने बड़ा विज्ञापन देकर क्रेडिट देने को भी कह दिया. इस सदन ने 2023 में जो 33 प्रतिशत रिजर्वेशन का सदन ने फैसला किया था, उससे ये पीछे हट रहे हैं. हमारे नेता ने तो कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज से वोट करिए. ये नारा मोदी जी, इंदिरा जी का नारा है. यहां आत्मा ही नदारद है, अंतरात्मा कहां से लाएं.'
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