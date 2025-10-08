अमित शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा सीक्रेट मैसेज

Amit Shah New Email Address: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी बदल ली है. गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मैंने अपना ईमेल एड्रेस जोहो मेल पर स्विच कर लिया है.
Trending Photos
Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने रवैये के लिए जाने जाते हैं, शाह को बीजेपी का 'चाणक्य' भी कहा जाता है. आज से अमित शाह ने अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी बदल ली है, गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मैंने अपना ईमेल एड्रेस जोहो मेल पर स्विच कर लिया है. कृपया मेरे ईमेल पते में हुए बदलाव पर ध्यान दें, मेरा नया ईमेल एड्रेस 'amitshah.bjp@zohomail.in' है. शाह ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उसमें एक सीक्रेट मैसेज छिपा है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं.
शाह ने दिया सीक्रेट मैसेज
इस मेल की आखिरी लाइन में लिखा कि 'Thank you for your kind attention to this matter' शाह ने इसे ट्रंप की स्टाइल में लिखा है. दरअसल, हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था. जिसके बाद भारत लगातार अपनी चीजों पर जोर दे रहा है. बता दें कि जोहो कॉर्पोरेशन ने हाल ही में भारतीय बाजार के लिए अपना चैट और कॉलिंग ऐप, अरट्टई (तमिल में जिसका अर्थ चैट होता है) लॉन्च किया है. अरट्टई को अरट्टई वेबसाइट या गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. जोहो कंपनी की स्थापना 1996 में श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने एडवेंटनेट के रूप में की थी और 2009 में इसका नाम बदलकर जोहो कर दिया गया.
Hello everyone,
I have switched to Zoho Mail. Kindly note the change in my email address.
My new email address is amitshah.bjp @ https://t.co/32C314L8Ct. For future correspondence via mail, kindly use this address.
Thank you for your kind attention to this matter.
— Amit Shah (@AmitShah) October 8, 2025
बना सकते हैं ईमेल अकाउंट
जोहो मेल, जोहो कॉर्पोरेशन की ओर से पेश की गई एक ऑनलाइन ईमेल सेवा है, जो जीमेल या आउटलुक का एक बेहतरीन विकल्प है. आप अपनी कंपनी या संगठन के अपने डोमेन से ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय को एक प्रोफेशनल पहचान मिलती है, इसमें सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है. जोहो मेल एन्क्रिप्शन, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और स्पैम फिल्टर जैसे फीचर्स देता है, जो आपके ईमेल को सुरक्षित और सुरक्षित रखते हैं.
ऐड-फ्री का अनुभव
जोहो मेल में डिजिटल ऑर्गनाइजेशन के लिए फोल्डर, लेबल, स्ट्रीम फीचर, कैलेंडर और टू-डू लिस्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो आपकी टीम के लिए सहयोग और काम को आसान बनाती हैं. इसके अलावा, जोहो मेल यूजर्स को बिना किसी विज्ञापन के एक साफ-सुथरा और ऐड-फ्री अनुभव भी देता है. जोहो मेल का एक और फायदा यह है कि यह जोहो के अन्य टूल्स जैसे जोहो सीआरएम, जोहो डॉक्स और जोहो प्रोजेक्ट के साथ आसानी से जुड़ जाता है, जिससे आपका काम और भी सुचारू हो जाता है. आप किसी भी डिवाइस (चाहे वह कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल) से जोहो मेल को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपकी मेलिंग हर वक्त और कहीं से भी संभव हो जाती है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.