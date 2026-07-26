'छात्रों के हित के आगे कोई भी पद मायने नहीं रखता...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अमित शाह

Amit Shah Reaction On Dharmendra Pradhan Resignation: नीट (NEET-UG) परीक्षा में हुई गड़बड़ी और देशभर में युवाओं के भारी आक्रोश के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है. धर्मेंद्र प्रधान के इस अप्रत्याशित कदम के बाद अब सरकार और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शीर्ष नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी तक, बीजेपी नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस फैसले को सिद्धांतों और छात्रों के प्रति समर्पण की मिसाल बताया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए देश का हित, युवा और विद्यार्थी किसी भी राजनीतिक पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं.
अमित शाह ने लिखा कि आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से त्यागपत्र देना इसी उच्च राजनीतिक सिद्धांत का प्रतीक है. मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं और उनकी आकांक्षाओं का गहरा सम्मान करती है. पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि इन कड़े सुधारों से नीट परीक्षा में सफल हुए सभी मेधावी छात्रों को पूर्ण न्याय मिलेगा. इसके साथ ही गृह मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को प्रभावी ढंग से लागू करने, PM SHRI स्कूलों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है.
भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री @dpradhanbjp जी का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है।
मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के… https://t.co/p12wLKGUkm
— Amit Shah (@AmitShah) July 25, 2026
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर गहरा दुख जताते हुए बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कई बार कठिन और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं. सुवेंदु अधिकारी ने X पर लिखा कि आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो मेरा दिल बहुत भारी है. भारत के निर्माण और शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने में उनका योगदान आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी. उन्होंने NEP 2020 के जरिए एक ऐसे भारत की नींव रखी, जो हमारे युवाओं को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाती है. उनका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि हर युवा को भारतीय मूल्यों से युक्त ग्लोबल नागरिक बनाना था.
As Shri @dpradhanbjp Ji submitted his resignation as the Union Minister of Education today, my heart is heavy. Public life often demands difficult decisions, but the contributions he has made towards nation-building will endure for generations.
His tenure was defined by…
— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 25, 2026
गौरतलब है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के बाद जंतर-मंतर पर चल रहे उग्र आंदोलन और छात्रों के विरोध को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपना त्यागपत्र सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया था. सुबह अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने यह कदम छात्रों के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर उठाया है, ताकि युवाओं के आक्रोश और इस संवेदनशील स्थिति का फायदा कोई भी राष्ट्रविरोधी ताकत न उठा सके.