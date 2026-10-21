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'त्योहार हो या मुश्किल वक्त, ड्यूटी पर तैनात रहती है पुलिस...,' 36,852 शहीदों को अमित शाह का नमन, लिस्ट में इस साल जोड़े 154 नए नाम

Amit Shah On Police Martyrs: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस पर ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने शहीदों की सूची में 154 और कर्मियों के नाम जोड़े.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 21, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Oct 21, 2026, 11:40 AM IST
'त्योहार हो या मुश्किल वक्त, ड्यूटी पर तैनात रहती है पुलिस...,' 36,852 शहीदों को अमित शाह का नमन, लिस्ट में इस साल जोड़े 154 नए नाम

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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