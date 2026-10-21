'त्योहार हो या मुश्किल वक्त, ड्यूटी पर तैनात रहती है पुलिस...,' 36,852 शहीदों को अमित शाह का नमन, लिस्ट में इस साल जोड़े 154 नए नाम

गृह मंत्री ने कहा,' देश में चारों ओर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बिहार में चुनावी हिंसा पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाएं लंबे समय से सामने आती रही हैं. हर चुनाव में 25, 50, 100 और यहां तक कि 200 नागरिकों तक की मौत हो जाती है.' गृह मंत्री ने कश्मीर में आतंकवाद पर अंकुश लगाने और नक्सलवाद को पूरा खत्म करने करने में पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की मेहनत को सराहा. उन्होंने कहा,' नक्सलवाद की समाप्ति के लिए मैं विशेष रूप से CRPF और कोबरा बटालियन के जवानों को बहुत-बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं. इसी तरह छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी बहुत बहादुरी, दृढ़ता और धैर्य के साथ इस समस्या से निपटने में अपना सर्वस्व समर्पित किया है. मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को भी बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं.'