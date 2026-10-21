'त्योहार हो या मुश्किल वक्त, ड्यूटी पर तैनात रहती है पुलिस...,' 36,852 शहीदों को अमित शाह का नमन, लिस्ट में इस साल जोड़े 154 नए नाम

Amit Shah Honours Police Martyrs: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार ( 21 अक्टूबर 2026) को नई दिल्ली स्थित 'नेशनल पुलिस मेमोरियल' में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. गृह मंत्री ने इस मौके पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के योगदान को भी सराहा.
अमित शाह ने बताया कि पीएम मोदी ने देश भर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के सम्मान में साल 2018 में 'नेशनल पुलिस मेमोरियल' का उद्घाटन किया था. उन्होंने कहा कि इस स्मारक का मकसद पुलिसकर्मियों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना है.
गृह मंत्री ने कहा,' 2018 में पीएम मोदी ने इस नेशनल पुलिस मेमोरियल का उद्घाटन किया था, जो देश भर के उन सभी पुलिसकर्मियों को समर्पित है, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. इसका मकसद यह है कि पुलिसकर्मियों की आने वाली पीढ़ियां यहां से प्रेरणा लें, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सतर्क रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहें.' अमित शाह ने कहा कि यह स्मारक नागरिकों के लिए एक तीर्थस्थल बन गया है, जहां वे 36,852 शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं.
गृह मंत्री ने बताया कि इस साल 2026 में शहीदों की सूची में 154 और कर्मियों के नाम जोड़े गए हैं. उन्होंने कहा,' यह जगह देश भर के नागरिकों के लिए एक तीर्थस्थल बन गई है. नागरिक यहाँ आकर 36,852 पुलिस कर्मियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और देश की ओर से उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हैं. इस साल इस लिस्ट में 154 और बहादुर कर्मियों के नाम जोड़े गए हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के डायरेक्टर महेश जी ने उनके नाम पढ़कर सुनाए हैं, ताकि हम उन्हें नमन कर सकें. मैं हाथ जोड़कर इन शहीदों को नमन करता हूं.'
अमित शाह ने पुलिस सेवा की सराहना करते हुए कहा,' आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि सरकार की सभी सेवाओं में अगर कोई सेवा सबसे कठिन है, तो वह पुलिस सेवा है. देश के हर नागरिक के लिए रक्षाबंधन, होली, दीपावली और ईद जैसे त्योहार होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए कोई त्योहार नहीं होता. जिस दिन हम सभी अपने परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं उस दिन भी हमारा कोई जवान ड्यूटी पर खड़ा रहकर आंतरिक सुरक्षा की चिंता करता है कहीं यातायात व्यवस्था संभालता है, तो कहीं लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. अपने जीवन के स्वर्णिम दौर को परिवार से दूर रहकर राष्ट्र को समर्पित करना अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है. आज पूरे देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहां पुलिस के जवानों ने अभूतपूर्व धैर्य, संयम, अनुशासन, वीरता और समर्पण का परिचय देते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है.'
गृह मंत्री ने कहा,' देश में चारों ओर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बिहार में चुनावी हिंसा पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की घटनाएं लंबे समय से सामने आती रही हैं. हर चुनाव में 25, 50, 100 और यहां तक कि 200 नागरिकों तक की मौत हो जाती है.' गृह मंत्री ने कश्मीर में आतंकवाद पर अंकुश लगाने और नक्सलवाद को पूरा खत्म करने करने में पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की मेहनत को सराहा. उन्होंने कहा,' नक्सलवाद की समाप्ति के लिए मैं विशेष रूप से CRPF और कोबरा बटालियन के जवानों को बहुत-बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं. इसी तरह छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी बहुत बहादुरी, दृढ़ता और धैर्य के साथ इस समस्या से निपटने में अपना सर्वस्व समर्पित किया है. मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को भी बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं.'