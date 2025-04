बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्य क्या करेंगे... वक्फ बिल पर अमित शाह ने विपक्ष पर लगाया ये आरोप

Amit Shah On Waqf Bill in Lok Sabha: वक्फ अमेंडमेंट बिल को आज सदन में पेश कर दिया गया है, जिसपर पर लोकसभा में बहस हो रही है. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बुधवार को विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष पर भय फैलाने का आरोप लगाया. गृह मंत्री शाह ने इस दौरान भी यह साफ किया कि वक्फ में कोई भी गैर-इस्लामिक मेंबर नहीं होगा. उन्होंने विपक्षी पार्टियों के मेंबरों की आपत्तियों और फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करते हुए कहा कि वक्फ में न तो मुतवल्ली गैर-मुस्लिम होगा और न ही कोई और मेंबर.

#WATCH | #WaqfAmendmentBill | Union Home Minister Amit Shah says, "...Waqf Act and Board came into effect in 1995. All the arguments about the inclusion of non-Muslims inclusion are about interference in the Waqf. First of all, no non-Muslim would come into the Waqf. Understand… pic.twitter.com/osPN7YKoGI

