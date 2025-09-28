'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं', क्या है शाह का मिशन 2026?

Amit Shah on Naxalism: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए फिर नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र किया. उन्होंने फिर से कहा कि 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा.
Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने फिर से दोहराते हुए कहा कि हम 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे. गृह मंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा भारतीय जनसंघ बना तब से और भारतीय जनता पार्टी तक हमारी विचारधारा का एक प्रमुख अंग है.
शाह ने कहा,'यह देश 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा. बहुत से लोग मानते हैं कि नक्सल समस्या सिर्फ हथियारबंद गतिविधियों के खत्म होने से खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है. यह सोचना होगा कि नक्सलवाद क्यों पैदा हुआ, कैसे बढ़ा और विकसित हुआ? किसने इसे वैचारिक समर्थन दिया? और जब तक भारतीय समाज इस विचारधारा, इस सोच और उन लोगों को नहीं पहचानता, जिन्होंने नक्सलवाद को वैचारिक, कानूनी और आर्थिक मदद दी, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं होगी.'
अमित शाह ने आगे कहा,'आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना भारतीय जनसंघ बना तब से और भारतीय जनता पार्टी तक हमारी विचारधारा का एक प्रमुख अंग है.' उन्होंने कहा कि एक तरह से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमने जो यात्रा तय की उसके मूल उद्देश्यों में तीन चीज बहुत प्रमुख हैं. पहला- देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, दूसरा- सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तीसरा- भारतीय संस्कृति के कभी अंगों का पुनर्उत्थान करना.
उन्होंने आगे कहा,'नॉर्थ-ईस्ट में सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 2004-2014 की तुलना में 2014-2024 में 70 प्रतिशत की कमी आई है. 2004-2014 की तुलना में 2014-2024 में नागरिकों की मृत्यु में 85 प्रतिशत की कमी आई है. 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते करके देश के दुश्मनों के जरिए हाथ में सप्लाई किए हुए ऑटोमिटक हथियार लेकर घूमने वाले 10500 युवाओं को सरेंडर कराकर मेनस्ट्रीम में लाने का काम भाजपा की सरकार ने किया.'
शाह ने कहा कि आज उत्तर-पूर्व ट्रेन से जुड़ा, रेलवे से जुड़ा, वाटरवेज से जुड़ा. साथ ही साथ आज दिल्ली और नॉर्थ-ईस्ट के बीच में दिलों की दूरी भी दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया. आज नॉर्थ-ईस्ट विकास और शांति के राह पर बढ़ रहा है. इसी तरह जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर उसे विकास के रास्ते पर लाने का काम हुआ. मोदी सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों पहलू पर काम करने की शुरुआत की. आज नतीजा ये है कि मैं विश्वास के साथ सकता हूं कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से हथियारी नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा.
