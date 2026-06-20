Amit Shah on Shiv Sena: शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों में बगावत और भगदड़ की चर्चाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में बड़ा बयान दिया. शाह ने कहा कि शिवसेना में अब गुट नाम की कोई चीज नहीं है. आज सिर्फ एक शिवसेना है, जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं.
कोल्हापुर में धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, 'पहले हमें एकनाथ शिंदे के नाम के कारण इसे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था. अब कोई गुट-वुट नहीं है. अब सिर्फ एक शिवसेना है. जिसके अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं.'
शाह का ये बयान उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना (यूबीटी) गुट में चल रही बगावत की खबरों के बीच आया है. 'ऑपरेशन टाइगर' के बीच शिवसेना (यूबीटी) के कई सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने की खबरों ने पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. इसके चलते खुली नाराजगी, सांसदों की अनुपस्थिति और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी सामने आई है.
इसके बाद शिवसेना (यूबीटी) ने गैरहाजिर सांसदों को नया कारण बताओ नोटिस जारी किया और अयोग्यता की कार्रवाई की चेतावनी दी. इसके बाद लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने अनुपस्थित सांसदों को औपचारिक कारण बताओ नोटिस जारी करके, उन्हें लिखित जवाब देने के लिए 24 घंटे का सख्त समय दिया.
इस नोटिस में कड़ी चेतावनी दी गई है. अगर सांसद तय समय में जवाब नहीं देते हैं तो पार्टी मानेगी कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ दी है. इसके बाद भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत कार्रवाई की जाएगी. गुरुवार को नई दिल्ली में संकट उस समय चरम पर पहुंच गया जब पार्टी की अनिवार्य संसदीय बैठक में खुलकर विभाजन दिखाई दिया.
UBT के 9 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ 3 बैठक में पहुंचे, बाकी 6 सांसद अनुपस्थित रहे.
नागेश आष्टीकर.
जय देशमुख.
जय जाधव.
संजय दीना पाटिल.
ओमप्रकाश राजेनिंबालकर.
भाऊसाहेब वाकचौरे.
अमित शाह ने कोल्हापुर में माता रानी के मंदिर में दर्शन करके देशवासियों के कुशल मंगल की कामना की. शाह ने मंदिर में दर्शन की तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी एक एक्स पोस्ट में लिखा- 'कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के पावन शक्तिपीठ श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन एवं पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ. मां महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे.'
कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के पावन शक्तिपीठ श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन एवं पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे।
कोल्हापूर (महाराष्ट्र) येथील पावन शक्तीपीठ श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिरात दर्शन आणि पूजा करण्याचे भाग्य लाभले. माता… pic.twitter.com/9vcytn6SHH
— Amit Shah (@AmitShah) June 20, 2026
कोल्हापुर रैली संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि करवीरनगरी में माता अंबाबाई मंदिर के नवीनीकरण और कॉरिडोर निर्माण का काम महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है. देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के विजन के तहत हो रहा है. इस कड़ी में महाराष्ट्र में सभी ज्योतिर्लिंगों और शक्तिपीठों का पुनर्विकास और पुनर्जीवन किया जा रहा है. यह सबके लिए गर्व की बात है.'