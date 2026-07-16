/केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्गीय श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर भेजा शोक संदेश, परिवार के साथ जताई संवेदना

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता जी स्वर्गीय श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी शोक संवेदनाएं जताई हैं. डॉक्टर सुभाष चंद्रा के नाम लिखे एक पत्र में शाह ने 'श्रीमद्भागवत' में भगवान श्रीकृष्ण की वाणी का उल्लेख करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए.
अमित शाह ने लिखा, 'आपके पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. ये समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित एवं हृदय मर्माहत है. पिताश्री के चले जाने पर जीवन में आई रिक्तता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है. आपके परिवार पर आई इस दुःख की घड़ी में मैं गहरी संवेदना एवं शोक व्यक्त करता हूं.'
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पत्र में आगे लिखा, 'दुःख, शोक और पीड़ा की स्थिति में हम भारतवासियों को अपने पूज्य शास्त्रों से साहस और बल मिलता है. श्रीमद्भागवत में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका जन्म निश्चित है. इसलिये यह जन्म-मरण रूप भाव अपरिहार्य है, अर्थात् किसी प्रकार भी इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है. मैं, दिवंगत जीवात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की अदम्य शक्ति प्रदान करें.
आपको बताते चलें कि स्वर्गीय श्री नंद किशोर गोयनका के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है. हिसार स्थित घर से लेकर उनको नजदीक से जानने वाले लोग, जो जहां भी हैं, वहीं से स्वर्गीय श्री नंद किशोर गोयनका जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने भी अपनी संवेदना जताते हुए एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं. श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने दुःख जताते हुए कहा कि वह अपने जीवनपर्यंत गोसेवा और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर कहा था कि वे जीवनपर्यंत गोसेवा सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे. ईश्वर से यह प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति तथा समस्त गोयनका परिवार एवं सभी स्नेही-मित्रगण को इस दुःख की घड़ी में बल प्रदान करें.