/इंदिरा, वाजपेयी, मनमोहन और मोदी के बाद डोभाल को मिला खास सम्मान, अमित शाह ने NSA के बारे में क्या बताया?

NSA ने आगे कहा कि ऐसे दौर में जब बहुत कम लोग आवाज उठाने की हिम्मत करते थे. एक ऐसा समय जो चारों तरफ फैले डर, तकलीफ और पीड़ित समाज की सामूहिक कराह से भरा था. वे एक महान हस्ती के तौर पर उभरे.' उन्होंने कहा कि युवाओं को लगता है कि आजादी शुरू से मिली है पर ऐसा नहीं है. युवाओं को पढ़ना चाहिए आजादी के बारे में, गंगाधर तिलाक साहब के बारे में पढ़ना चाहिए. वह आजादी की लड़ाई में सबसे आगे थे. NSA ने गृह मंत्री के बारे में बोलते हुए कहा,' मैं अमित शाह को बहुत पहले से जानता हूं. इनका देश प्रेम आदरणीय है. युवाओं को देश हित के लिए सोचना चाहिए, अभी जो जीवन है ये देश के लिए है. अपना हित के लिए आगे बहुत जीवन है. आज के युवा शायद यह सोचें कि भारत हमेशा से ऐसा ही रहा है, या वे आजादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी समझ बैठें, लेकिन आजादी का असली मतलब यह नहीं है.'