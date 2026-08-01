/इंदिरा, वाजपेयी, मनमोहन और मोदी के बाद डोभाल को मिला खास सम्मान, अमित शाह ने NSA के बारे में क्या बताया?

Lokmanya Tilak National Award 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार ( 1 अगस्त 2026) को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) अजीत डोभाल की जमकर तारीफ की. गृहमंत्री ने कहा कि इस अनुभवी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने साल 2014 से पीएम मोदी के नेशनल सिक्योरिटी के लिए हर हर बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाई है.
गृह मंत्री ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान करने के बाद कहा कि NSA की सलाह और उनके स्ट्रैटजिक इनपुट देश की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत की इंटरनल और एक्सटरनल सिक्योरिटी में डोभाल का योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि इतिहास उनके लिए एक स्वर्ण पृष्ठ (Golden Page) आरक्षित रखेगा.
शाह ने कहा,' भारत की फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने में NSA अजीत डोभाल ने अहम भूमिका निभाई है. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले में डोभालल की भूमिका और सलाह पर्दे के पीछे रही है. जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटरनल सिक्योरिटी का विश्लेषण करेगा, तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए एक स्वर्णिम पृष्ठ आरक्षित रखना होगा. इसमें कोई संदेह नहीं है.
#WATCH | Pune, Maharashtra | Conferring the ‘Lokmanya Tilak National Award 2026’ to NSA Ajit Doval, Union Home Minister Amit Shah says, "The Tilak Award conferred upon Ajit Doval will serve as a tremendous source of inspiration for citizens across all sectors who live and work… pic.twitter.com/Gs2xa07z5y
— ANI (@ANI) August 1, 2026
गृह मंत्री ने कहा कि साल 2014 में पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी की ओर से लिए गए पहले फैसलों में से एक डोभाल को NSA नियुक्त करना था. यह ऐसा कदम था, जिसने भारत की रणनीतिक स्थिति को बदल दिया. उन्होंने कहा,' आज भारत की विदेश नीति लोहे की रीढ़ वाली विदेश नीति बन गई है. इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता. हमने आत्मसम्मान के साथ-साथ विश्व में अपनी स्थिति को भी मजबूत किया है.'
#WATCH | Maharashtra: Union Home Minister Amit Shah presents Lokmanya Tilak National Award to NSA Ajit Doval, in Pune. pic.twitter.com/sXq0UmkA4j
— ANI (@ANI) August 1, 2026
अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में डोभाल के दशकों लंबे करियर की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभरा है और इस परिवर्तन में डोभाल का अहम योगदान रहा है.
NSA अजीत डोभाल ने 'लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026' मिलने के बाद कहा,' हर भारतीय, खासकर हमारे युवाओं को उनके शब्दों पर सोचना चाहिए. भारत के लिए उनकी सोच और राष्ट्र-निर्माण की उनकी भावना को समझना चाहिए. लोकमान्य तिलक के जीवन और उनके चरित्र की गहराई को सच में समझने के लिए उस दौर के हालात, मजबूरियों और उस समय की बुरी स्थितियों को समझना जरूरी है. ऐसी सच्चाईयां जिनकी पूरी तरह से कल्पना करना शायद हमारे लिए और खासकर युवाओं के लिए मुश्किल है. आज के युवा शायद यह सोचें कि भारत हमेशा से ऐसा ही रहा है, या वे आजादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी समझ बैठें, लेकिन आजादी का असली मतलब यह नहीं है. लोकमान्य तिलक उन लोगों में सबसे आगे थे जिन्होंने इस आजादी के लिए अपनी जान दी, संघर्ष किया और नेतृत्व किया.'
NSA ने आगे कहा कि ऐसे दौर में जब बहुत कम लोग आवाज उठाने की हिम्मत करते थे. एक ऐसा समय जो चारों तरफ फैले डर, तकलीफ और पीड़ित समाज की सामूहिक कराह से भरा था. वे एक महान हस्ती के तौर पर उभरे.' उन्होंने कहा कि युवाओं को लगता है कि आजादी शुरू से मिली है पर ऐसा नहीं है. युवाओं को पढ़ना चाहिए आजादी के बारे में, गंगाधर तिलाक साहब के बारे में पढ़ना चाहिए. वह आजादी की लड़ाई में सबसे आगे थे. NSA ने गृह मंत्री के बारे में बोलते हुए कहा,' मैं अमित शाह को बहुत पहले से जानता हूं. इनका देश प्रेम आदरणीय है. युवाओं को देश हित के लिए सोचना चाहिए, अभी जो जीवन है ये देश के लिए है. अपना हित के लिए आगे बहुत जीवन है. आज के युवा शायद यह सोचें कि भारत हमेशा से ऐसा ही रहा है, या वे आजादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी समझ बैठें, लेकिन आजादी का असली मतलब यह नहीं है.'
डोभाल ने कहा कि हर भारतीय को और खासकर हमारे युवाओं को, उनकी बातों पर सोचना चाहिए. भारत के लिए उनके विजन और देश-निर्माण की उनकी भावना को समझना चाहिए, लोकमान्य तिलक के जीवन और उनके व्यक्तित्व की गहराई को सही मायने में समझने के लिए उस दौर के हालात, मजबूरियों और उस समय की दयनीय स्थितियों को समझना जरूरी है. ऐसी सच्चाइयां, जिनकी पूरी तरह से कल्पना करना शायद हमारे लिए और खासकर युवाओं के लिए मुश्किल है. लोकमान्य तिलक उन लोगों में सबसे आगे थे, जिन्होंने इस आजादी के लिए अपनी जान दी, संघर्ष किया और नेतृत्व किया. ऐसे दौर में जब बहुत कम लोग आवाज उठाने की हिम्मत करते थे एक ऐसा समय जो चारों तरफ फैले डर, तकलीफ और पीड़ित समाज की सामूहिक कराह से भरा था, वे एक महान हस्ती के रूप में उभरे.