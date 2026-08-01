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इंदिरा, वाजपेयी, मनमोहन और मोदी के बाद डोभाल को मिला खास सम्मान, अमित शाह ने NSA के बारे में क्या बताया?

Amit Shah Praised NSA Ajit Doval: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके अहम योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया. गृह मंत्री ने NSA की जमकर तारीफ भी की.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 01, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:11 PM IST
इंदिरा, वाजपेयी, मनमोहन और मोदी के बाद डोभाल को मिला खास सम्मान, अमित शाह ने NSA के बारे में क्या बताया?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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