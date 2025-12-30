'भ्रष्टाचार और डर बन गया पश्चिम बंगाल की पहचान...' अमित शाह ने ममता सरकार पर साधा निशाना

Advertisement
Amit Shah's Press Conference:  कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लिए अगले कुछ महीने बेहद अहम हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव अप्रैल में होंगे. उन्होंने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कुशासन का आरोप लगाया. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:52 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लिए आगामी कुछ महीने बेहद अहम हैं क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव अप्रैल तक होंगे. शाह ने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों में घुसपैठ, भ्रष्टाचार, कुशासन और नागरिकों के बीच डर और चिंता का माहौल बना है. अमित शाह ने बीजेपी के बंगाल में सरकार बनने पर राज्य की विरासत को फिर से जीवित करने और विकास को प्राथमिकता देने का वादा किया. उन्होंने कहा कि हम गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता देंगे और एक नेशनल ग्रिड बनाएंगे, जो घुसपैठ को रोकने में मदद करेगा.

इसके अलावा, शाह ने ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जिससे राज्य में विकास रुक गया है. उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा शुरू की गई सभी योजनाएं टोल सिंडिकेट का शिकार हो गई हैं. पिछले 14 सालों से भ्रष्टाचार और डर पश्चिम बंगाल की पहचान बन गए हैं. अमित शाह ने 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर बंगाल की विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का भी वादा किया. उन्होंने कहा कि बंग भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी का गठन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था जो बंगाल के एक महान नेता थे.

दो-तिहाई बहुमत से बनाएंगे सरकार: अमित शाह

 

इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी. उन्होंने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 17% वोट और दो सीटें मिली थीं. 2016 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को 10% वोट और 3 सीटें प्राप्त हुईं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में वोट प्रतिशत 41% और सीटों की संख्या 18 हो गई. 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 21% वोट और 77 सीटें जीतीं, जो 2016 में केवल 3 सीटों के मुकाबले एक बड़ी बढ़ोतरी थी. इस दौरान कांग्रेस को शून्य सीटें मिलीं और कम्युनिस्ट गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली. 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 39% वोट और 12 सीटें प्राप्त हुईं. अमित शाह ने विश्वास जताया कि 2026 में पार्टी बंगाल में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.

