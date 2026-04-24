पहले चरण में टूटे रिकॉर्ड, 152 में से 110 सीटें जीतने जा रही बीजेपी: अमित शाह

West Bengal Election 2026: बंगाल विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है. पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान ने चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है, वहीं सभी राजनीतिक दल अब दूसरे चरण की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं. 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले राजधानी कोलकाता में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसे चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
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Amit Shah Press Conference Live: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया कि भाजपा 152 में से 110 से अधिक सीटें जीत सकती है. उन्होंने कहा कि राज्य में दीदी की सरकार जाने वाली है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है.
अमित शाह ने पहले चरण में हुए रिकॉर्ड मतदान को परिवर्तन का स्पष्ट संकेत बताया. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ मतदान किया है, जो यह दर्शाता है कि लोग बदलाव चाहते हैं. उन्होंने दावा किया कि पार्टी के आंतरिक आकलन के आधार पर भाजपा को भारी बढ़त मिलती दिख रही है. शाह ने कहा कि 16 जिलों की सीटों पर करीब 92 प्रतिशत मतदान यह साफ संकेत देता है कि डर खत्म हो रहा है और भरोसा बढ़ रहा है.
गृह मंत्री ने चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि इस बार चुनाव अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार हिंसा में कमी आई है.
2016 में 1278 लोग घायल हुए
2021 में 1681
2023 पंचायत चुनाव में 664
2024 लोकसभा चुनाव में 761
इसके मुकाबले इस बार पहले चरण में 30 से भी कम लोग घायल हुए और किसी की जान नहीं गई. चुनाव आयोग, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि लंबे समय बाद बंगाल में चुनाव के दौरान किसी मौत की खबर नहीं आई है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है.
Kolkata, West Bengal: Union Home Minister Amit Shah says, "I would like to extend my heartfelt congratulations to the Election Commission, all CAPF, and the entire system working with the Election Commission, and the Bengal Police as well, because after a very long time, not a… pic.twitter.com/mqeJlJLjKO
— IANS (@ians_india) April 24, 2026
बता दें कि पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है. राज्य में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के बीच सभी दल दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं. अमित शाह के इस दावे के बाद बंगाल का चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. एक ओर भाजपा बदलाव का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है.
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