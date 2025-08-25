130th Amendment Bill: छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई एक-एक सच्चाई

130th Amendment Bill: गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को मौजूदा समय के सबसे अहम राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर अपनी राय रखी. एएनआई को दिए गए इस विशेष इंटरव्यू में अमित शाह ने बातचीत में 130वें संविधान संशोधन विधेयक, उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उपजे विवाद और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की. जानें 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर क्या कहा.

130वां संविधान संशोधन विधेयक पर अमित शाह ने खुलकर की बात

अमित शाह ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में केंद्र सरकार के 130वां संविधान संशोधन विधेयक पर खुलकर बात की. जिसके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान है. इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ-साफ अपनी बात रखते हुए जवाब दिया और कहा कि संसद में चुनी हुई सरकार को कोई भी बिल या संविधान संशोधन पेश करने का पूरा हक है. इसे सदन में लाने में क्या दिक्कत हो सकती है? शाह ने बताया कि इस बिल को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा, और वोटिंग के समय सभी अपनी राय रख सकते हैं.

शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, “लोकतंत्र में क्या किसी बिल को सदन में पेश होने से रोकना सही है? संसद बहस के लिए है या हंगामे के लिए? हमने भी कई मुद्दों पर विरोध किया, लेकिन बिल को पेश होने से रोकना लोकतांत्रिक नहीं है. विपक्ष को जनता को जवाब देना होगा.

छोटा जुर्म तो कुर्सी बचेगी!

शाह ने साफ किया कि यह विधेयक छोटे-मोटे आरोपों पर नहीं लागू होगा. उन्होंने कहा, “जिन मामलों में 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, केवल वही लोग पद छोड़ेंगे. छोटे-मोटे इल्जामों पर कुर्सी नहीं जाएगी.” शाह ने मौजूदा कानून का जिक्र करते हुए बताया, “जनप्रतिनिधित्व कानून में पहले से है कि अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाता है, तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है. कई बार सजा पर रोक लगने के बाद सदस्यता बहाल भी हो जाती है.”

क्यों है यह बिल जरूरी?

सरकार का कहना है कि यह विधेयक लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा. गंभीर अपराधों में लिप्त लोगों को बड़े पदों पर बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के कानून से सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है. इस बिल को पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए. शाह ने कहा, “हमारे पास बहुमत है या नहीं, यह वोटिंग के समय साफ हो जाएगा.”

जमानत मिलने का प्रावधान, जेल से सरकार चलाना उचित?

130वें संशोधन विधेयक पर विपक्ष के आरोपों और आलोचनाओं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "आज इस देश में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज़्यादा है. प्रधानमंत्री भी एनडीए से हैं. इसलिए यह विधेयक सिर्फ़ विपक्ष के लिए ही सवाल नहीं उठाता. यह हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी सवाल उठाता है... इसमें 30 दिन की ज़मानत का प्रावधान है. अगर यह फ़र्ज़ी किस्म का मामला है, तो देश का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके नहीं बैठा है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में ज़मानत देने का अधिकार है. अगर ज़मानत नहीं मिलती है, तो आपको पद छोड़ना होगा. मैं देश की जनता और विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई सीएम, पीएम या मंत्री जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए उचित है?..."