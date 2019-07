ट्रिपल तलाक बिल: अमित शाह बोले, 'PM मोदी को बधाई, लोकतंत्र के लिए एक महान दिन'

नई दिल्ली: तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने वाला 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक' मंगलवार को राज्यसभा में पास हो गया. बिल के पक्ष में 99 जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े. अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा. वहीं, 'ट्रिपल तलाक' के बिल के पास होने के बाद इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. गृहमंत्री अमित शाह ने इस बिल के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी. अमित शाह ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक महान दिन है.

Today is a great day for India’s democracy.

I congratulate PM @narendramodi ji for fulfilling his commitment and ensuring a law to ban Triple Talaq, which will free Muslim women from the curse of this regressive practice.

I thank all parties who supported this historic bill.

— Amit Shah (@AmitShah) July 30, 2019