Advertisement
trendingNow13012775
Hindi Newsदेश

ममता बनर्जी की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की कोशिश

Amit Shah Reply on Mamata Letter: अमित शाह ने अपने बयान में किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया लेकिन एक्स पर लिखे गए उनके शब्दों का संदर्भ साफ था. उनकी यह टिप्पणी ठीक उस बयान के अगले दिन सामने आई, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को खतरनाक बताते हुए गंभीर आपत्तियां उठाई थीं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ममता बनर्जी की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की कोशिश

Amit Shah on SIR: देशभर के विभिन्न राज्यों में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है. गुरुवार (20 नवंबर) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर  SIR को 'अराजक, बलपूर्वक और खतरनाक' करार देते हुए इस पर गंभीर सवाल उठाए थे. वहीं ममता की चिट्ठी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने आज जवाब दिया है. अमित शाह ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में बाधा डालकर घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं. शाह ने कहा कि चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए SIR प्रक्रिया बहुत आवश्यक है.

हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने बयान में किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे गए उनके शब्दों का संदर्भ साफ था. उनकी यह टिप्पणी ठीक उस बयान के अगले दिन सामने आई, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को खतरनाक बताते हुए गंभीर आपत्तियां उठाई थीं. शाह के बिना नाम लिए किए गए इस प्रतिउत्तर ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया. क्या यह सिर्फ एक बयान था या एक अप्रत्यक्ष जवाब?

 

Add Zee News as a Preferred Source

घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं राजनीतिक दल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में घुसपैठ रोकना न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक है. उन्होंने लिखा, 'दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं और निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में किए जा रहे शुद्धिकरण अभियान का विरोध कर रहे हैं. अमित शाह के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाए रखना है.'

 

क्या बोली थी ममता बनर्जी?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर SIR अभियान को लेकर गंभीर चिंता जताई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह अभियान 'अनियोजित और खतरनाक तरीके से संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण पहले दिन से ही पूरी व्यवस्था पंगु हो गई है.' ममता बनर्जी ने अपने पत्र में कहा कि जिस तरह यह प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वह न केवल अव्यवस्थित है बल्कि संभावित रूप से खतरनाक भी है. उन्होंने कहा कि बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना और स्पष्ट संचार के अभाव ने पूरी प्रक्रिया को अव्यवस्था की स्थिति में पहुंचा दिया है.

यह भी पढ़ेंः 'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

amit shahSir

Trending news

नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाया जा सकेगा फेक न्यूज! कांग्रेस ने क्या कर दी ऐसी सुविधा?
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाया जा सकेगा फेक न्यूज! कांग्रेस ने क्या कर दी ऐसी सुविधा?
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
India first district
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
amit shah
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
earthquake
बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके में 6 की मौत, ढाका से लेकर बंगाल तक मचा कोहराम
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर