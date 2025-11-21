ममता बनर्जी की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की कोशिश

Amit Shah on SIR: देशभर के विभिन्न राज्यों में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है. गुरुवार (20 नवंबर) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर SIR को 'अराजक, बलपूर्वक और खतरनाक' करार देते हुए इस पर गंभीर सवाल उठाए थे. वहीं ममता की चिट्ठी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने आज जवाब दिया है. अमित शाह ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में बाधा डालकर घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं. शाह ने कहा कि चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए SIR प्रक्रिया बहुत आवश्यक है.

हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने बयान में किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे गए उनके शब्दों का संदर्भ साफ था. उनकी यह टिप्पणी ठीक उस बयान के अगले दिन सामने आई, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को खतरनाक बताते हुए गंभीर आपत्तियां उठाई थीं. शाह के बिना नाम लिए किए गए इस प्रतिउत्तर ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया. क्या यह सिर्फ एक बयान था या एक अप्रत्यक्ष जवाब?

भारत में घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल इन घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा लेकर निकले हैं, और चुनाव आयोग द्वारा… — Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) November 21, 2025

घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं राजनीतिक दल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में घुसपैठ रोकना न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक है. उन्होंने लिखा, 'दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं और निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में किए जा रहे शुद्धिकरण अभियान का विरोध कर रहे हैं. अमित शाह के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाए रखना है.'

West Bengal CM Mamata Banerjee writes to CEC Gyanesh Kumar - "...I am compelled to write to you as the situation surrounding the ongoing Special Intensive Revision (SIR) has reached a deeply alarming stage. The manner in which this exercise is being forced upon officials and… pic.twitter.com/n02aQ24eS3 — ANI (@ANI) November 20, 2025

क्या बोली थी ममता बनर्जी?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर SIR अभियान को लेकर गंभीर चिंता जताई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह अभियान 'अनियोजित और खतरनाक तरीके से संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण पहले दिन से ही पूरी व्यवस्था पंगु हो गई है.' ममता बनर्जी ने अपने पत्र में कहा कि जिस तरह यह प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वह न केवल अव्यवस्थित है बल्कि संभावित रूप से खतरनाक भी है. उन्होंने कहा कि बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना और स्पष्ट संचार के अभाव ने पूरी प्रक्रिया को अव्यवस्था की स्थिति में पहुंचा दिया है.

