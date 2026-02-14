Advertisement
trendingNow13109470
Hindi Newsदेश‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह, कहा- किसानों-मछुआरों को कर रहे गुमराह

‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह, कहा- किसानों-मछुआरों को कर रहे गुमराह

Amit Shah on Rahul Gandhi: दुनिया के दूसरे देशों के साथ किए जा रहे व्यापार समझौतों को देश के हितों के खिलाफ बताने पर गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार झूठ बोलकर राहुल गांधी देश के किसानों-मछुआरों को गुमराह कर रहे हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 14, 2026, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह, कहा- किसानों-मछुआरों को कर रहे गुमराह

Amit Shah Reply to Rahul Gandhi on Trade Deal: भारत-यूएस के बीच हुई ट्रेड डील को देश के हितों के खिलाफ बताने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है. पुदुचेरी में आयोजित एक जनसभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ दो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए. इसके साथ ही अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील की गई है. इन सब डील से हमारे देश के मछुआरों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है. राहुल गांधी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं. वे झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं.

'राहुल जी, ट्रेड डील की बारीकियों को ध्यान से देखिए'

कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, 'आज मैं इस मंच से राहुल गांधी को जवाब देना चाहता हूं. राहुल जी, ट्रेड डील और FTA की बारीकियों को ध्यान से देखिए. मोदी जी ने देश के किसानों और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया है. इस FTA और ट्रेड डील से हमारे किसानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है.' 

Add Zee News as a Preferred Source

'मनमोहन सिंह की सरकार में किसानों का नुकसान हुआ'

पूर्व की मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा, 'नुकसान आपके मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय किसानों का हुआ था. कई ऐसे वैश्विक समझौते किए गए, जिनमें किसानों के हितों को बेच दिया गया था. मोदी जी ने किसानों, पशुपालन करने वाले बहनों-भाइयों और मछुआरों का शत-प्रतिशत प्रोटेक्शन करने का काम किया है.'

'राहुल गांधी की नीति- झूठ बोलो, जोर से बोलो'

विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए शाह बोले, 'राहुल गांधी जी की नीति है - झूठ बोलो, ज़ोर से बोलो. सार्वजनिक रूप से बोलो और बार-बार बोलो. मगर राहुल गांधी, इस देश की जनता आपकी झूठ वाली मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री को पहचान गई है. मैं एक बार फिर से कहता हूं. 2029 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा-नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने वाली है. आपकी बारी नहीं आने वाली है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

amit shahRahul Gandhi

Trending news

‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM Modi in Assam
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
Kharges
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
Odisha news
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद