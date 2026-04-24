10 मिनट में पहुंच रहा हूं... अमित शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, बंगाल में रोड शो को लेकर जुटी भीड़

Amit Shah Instagram Apologizes Delay: अमित शाह का इंस्टाग्राम पर समर्थक को 10 मिनट में पहुंच रहा हूं जवाब वायरल हो गया. बता दें कि ये घटना उस समय की है जब अमित शाह उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के लिए जा रहे थे.
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West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक सोशल मीडिया जवाब तेजी से वायरल हो गया है. इंस्टाग्राम पर एक समर्थक को दिया गया उनका छोटा-सा जवाब- 10 मिनट में पहुंच रहा हूं चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गया है. जानकारी के अनुसार, ये घटना उस समय की है जब अमित शाह उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के लिए जा रहे थे. इससे पहले उन्होंने सूर्यास्त का एक वीडियो साझा करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और लिखा कि टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज डूब गया है.
शाह के पोस्ट पर एक इंस्टाग्राम यूजर ने कमेंट करते हुए उनसे जल्दी पहुंचने का आग्रह किया. यूजर ने लिखा कि पार्टी समर्थक तेज गर्मी में काफी देर से उनका इंतजार कर रहे हैं. इस पर अमित शाह ने तुरंत जवाब देते हुए लिखा कि देरी के लिए क्षमा करें. 10 मिनट में पहुंच रहा हूं. उनका यह जवाब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और समर्थकों के बीच उत्साह का कारण बना.
अमित शाह ने इस दौरान भाजपा उम्मीदवार अनिंद्य राजू बनर्जी के समर्थन में रोड शो किया. यहां उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के तीन बार के विधायक रथीं घोष से है. मध्यमग्राम सीट 2011 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी और तब से इस पर TMC का कब्जा रहा है. हालांकि, पिछले दो चुनावों में जीत का अंतर महज 1.2 प्रतिशत रहने के कारण इस बार मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है.
रोड शो के दौरान उमड़ी भीड़ को लेकर शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मध्यमग्राम के लोग संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों को नहीं भूले हैं. उन्होंने कहा कि यह भीड़ जमीनी स्तर के शासन के अंत का संकेत है.
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इस बीच, चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान गुरुवार शाम 6 बजे समाप्त हुआ, जिसमें 91.83 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए इस मतदान को लोकतांत्रिक भागीदारी का मजबूत संकेत माना जा रहा है. राज्य में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को निर्धारित है.
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