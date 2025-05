बाला साहेब ठाकरे होते तो मोदी जी को गले लगा लेते... उद्धव सेना पर क्यों गरजे गृह मंत्री अमित शाह?

Amit Shah Operation Sindoor: गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड में रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे को खूब सुनाया. ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि मोदी जी ने निर्णय लिया कि अलग-अलग पार्टियों के सारे देश के सांसद मिलकर दुनिया के हर देश में जाकर पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा बेनकाब करेंगे. उन्होंने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बात पर उद्धव सेना के एक प्रमुख नेता ने कहा कि किसकी बारात जा रही है? ये उद्धव सेना को क्या हो गया है. ये बाला साहेब की पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में.

शाह ने आगे कहा कि आज बाला साहेब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते, पर ये उद्धव सेना सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को बारात कहने का काम करती है. दरअसल, बाल ठाकरे पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल सख्त रुख अपनाने की बात करते थे. वह पाकिस्तान को करारा जवाब देने के पक्ष में रहते थे.

इससे पहले शाह ने रैली की शुरुआत में कहा कि नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है, यहां से पाकिस्तान तक आवाज पहुंचे, ऐसी प्रचंड आवाज में जयकारा लगाना है.

शाह का इशारा शायद उद्धव की पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत की तरफ था. एक हफ्ते पहले शिवसेना (यूबीटी) के सांसद राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है. यह सही नहीं है. वे विपक्ष का समर्थन चाहते हैं और साथ ही विपक्ष को इस मामले पर बांटना भी चाहते हैं. राउत ने कहा कि अभी डेलिगेशन भेजने की जरूरत नहीं थी. क्या जरूरत है? विपक्ष ने स्पेशल सत्र की मांग की थी, वो आप नहीं करने जा रहे. उस सेशन के बाद डेलिगेशन भेजना चाहिए था.

VIDEO | Addressing a press conference in Mumbai, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut (@rautsanjay61) says, "BJP is doing politics in this as well. This is not right. They want support from opposition at the same time they are creating a divide among opposition. What was the need of… pic.twitter.com/V3iXvWtqEy

— Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2025