अमित शाह बोले- फारूक अपने घर पर हैं, कनपटी पर बंदूक रखकर उन्हें नहीं बुला सकते

नई दिल्ली: गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमित शाह को नजरबंद नहीं किया गया है. अमित शाह ने कहा कि अगर उनको नहीं आना है तो कनपटी पर बंदूक रखकर बाहर नहीं ला सकते.

अमित शाह ने कहा कि मैं यह तीसरी बार कह रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला जी अपने घर पर हैं. उन्हें हाऊस अरेस्ट नहीं किया गया है और न ही उन्हें हिरासत में लिया गया है. उनकी तबीयत ठीक है, मौज मस्ती में हैं, उनको नहीं आना है तो बंदुक कनपटी पर रखकर बाहर नहीं ला सकते.

Home Minister Amit Shah in Lok Sabha: I have made it clear thrice, Farooq Abdullah ji is at his home, he is not under house arrest, he is not under detention. He is in good health, mauj-masti mein hain, unko nahi ana hai toh gun kanpatti par rakh kar bahar nahi la sakte hum. pic.twitter.com/m9j8cAufSz

