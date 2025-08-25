पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री पद को शामिल किया... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात

130th Constitutional Amendment: लोकसभा में बीते दिनों 130वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ. इसके तहत किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री को जेल जाने की स्थिति पर 30 दिन के अंदर खुद इस्तीफा देना होगा. ऐसा न करने पर 31वें दिन उनका पद खुद ही खाली हो जाएगा. बता दें कि इस संशोधन में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है. यानी की अगर प्रधानमंत्री जेल जाते हैं तो उन्हें भी 30 दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफा देना होगा.

गृह मंत्री का बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संशोधन विधेयक पर कहा कि पीएम मोदी अपने खिलाफ एक संवैधानिक संशोधन लाए हैं कि अगर वह जेल गए तो उन्हें इस्तीफा देना होगा.

#WATCH | Narendra Modi ji has brought a constitutional amendment against himself that if the Prime Minister goes to jail, he will have to resign..., " says Union HM Amit Shah on the 130th Amendment Bill

उन्होंने कहा,' पीएम मोदी ने खुद इसमें प्रधानमंत्री पद को शामिल किया है. इससे पहले इंदिरा गांधी 39वां संशोधन (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए) लाई थीं. नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ एक संवैधानिक संशोधन लाए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जेल गए तो उन्हें इस्तीफा देना होगा.'

विधेयक का विरोध कर रहा विपक्ष

विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया है. कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी और RSP के एनके प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए सरकार ED और CBI का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाएगी. यहां तक की केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात का गृहमंत्री रहते हुए जेल जाने पर इस्तीफा नहीं दिया था, जिसको लेकर अमित शाह ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने झूठे मामले में फंसाकर जेला भिजवाया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपने पद से इस्तीफा दिया और कोर्ट से पूरी तरह आरोपमुक्त होने तक कोई भी संवैधानिक पद नहीं स्वीकारा.

क्या है संविधान संशोधन 130

संविधान के आर्टिकल 75 में देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के गठन को लेकर प्रावधान दिया गया है. इसमें नए संशोधन के अनुसार अगर 30 दिन तक कोई भी मंत्री 5 साल या उससे ज्यादा साल वाले अपराध के आरोप में जेल भिजवाया गया है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा देंगे. अगर पीएम की ओर से कोई सलाह नहीं आता है तो मंत्री 31वें दिन बाद खुद ही अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा. ऐसा ही अगर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में इस तरह के आरोप में जेल जाते हैं तो 30 दिन के अंदर उन्हें इस्तीफा देना होगा, नहीं तो उनका पद खुद ही समाप्त मान लिया जाएगा.

FAQ

130वां संविधान संशोधन क्या है ?

यह संशोधन मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को जेल जाने पर 30 दिनों के भीतर इस्तीफा देने का प्रावधान करता है.

किसे प्रभावित करेगा यह संशोधन?

यह संशोधन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को प्रभावित करेग.

क्या होगा अगर कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता?

अगर कोई मंत्री 30 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देता है, तो 31वें दिन उनका पद खुद ही समाप्त हो जाएगा.