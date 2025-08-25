पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री पद को शामिल किया... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
Advertisement
trendingNow12895775
Hindi Newsदेश

पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री पद को शामिल किया... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात

Amit Shah On 130th Constitutional Amendment: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने  130वें संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि पीएम यह संशोधन अपने खिलाफ लाए हैं. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 25, 2025, 12:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री पद को शामिल किया... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात

130th Constitutional Amendment: लोकसभा में बीते दिनों 130वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ. इसके तहत किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री को जेल जाने की स्थिति पर 30 दिन के अंदर खुद इस्तीफा देना होगा. ऐसा न करने पर 31वें दिन उनका पद खुद ही खाली हो जाएगा. बता दें कि इस संशोधन में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है. यानी की अगर प्रधानमंत्री जेल जाते हैं तो उन्हें भी 30 दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफा देना होगा.  

गृह मंत्री का बयान 
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संशोधन विधेयक पर कहा कि पीएम मोदी अपने खिलाफ एक संवैधानिक संशोधन लाए हैं कि अगर वह जेल गए तो उन्हें इस्तीफा देना होगा.

उन्होंने कहा,' पीएम मोदी ने खुद इसमें प्रधानमंत्री पद को शामिल किया है. इससे पहले इंदिरा गांधी 39वां संशोधन (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए) लाई थीं. नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ एक संवैधानिक संशोधन लाए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जेल गए तो उन्हें इस्तीफा देना होगा.'   

ये भी पढ़ें- गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी, कई आधुनिक प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन

विधेयक का विरोध कर रहा विपक्ष 
विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया है. कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी और RSP के एनके प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए सरकार ED और CBI का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाएगी. यहां तक की केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात का गृहमंत्री रहते हुए जेल जाने पर इस्तीफा नहीं दिया था, जिसको लेकर अमित शाह ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने झूठे मामले में फंसाकर जेला भिजवाया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपने पद से इस्तीफा दिया और कोर्ट से पूरी तरह आरोपमुक्त होने तक कोई भी संवैधानिक पद नहीं स्वीकारा.   

ये भी पढ़ें- 'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ है जब....,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बड़ा बयान

क्या है संविधान संशोधन 130
संविधान के आर्टिकल 75 में देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के गठन को लेकर प्रावधान दिया गया है. इसमें नए संशोधन के अनुसार अगर 30 दिन तक कोई भी मंत्री 5 साल या उससे ज्यादा साल वाले अपराध के आरोप में जेल भिजवाया गया है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा देंगे. अगर पीएम की ओर से कोई सलाह नहीं आता है तो मंत्री 31वें दिन बाद खुद ही अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा. ऐसा ही अगर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में इस तरह के आरोप में जेल जाते हैं तो 30 दिन के अंदर उन्हें इस्तीफा देना होगा, नहीं तो उनका पद खुद ही समाप्त मान लिया जाएगा.  

FAQ

130वां संविधान संशोधन क्या है ? 
यह संशोधन मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को जेल जाने पर 30 दिनों के भीतर इस्तीफा देने का प्रावधान करता है. 

किसे प्रभावित करेगा यह संशोधन? 
यह संशोधन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को प्रभावित करेग. 

क्या होगा अगर कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता? 
अगर कोई मंत्री 30 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देता है, तो 31वें दिन उनका पद खुद ही समाप्त हो जाएगा. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

constitutional amendment

Trending news

समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
;