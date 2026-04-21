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Hindi Newsदेशसत्ता में आए तो UCC लागू और 4 शादी पर रोक..., बंगाल में अमित शाह का चुनावी दांव, युवाओं से किया बड़ा वादा

'सत्ता में आए तो UCC लागू और 4 शादी पर रोक...,' बंगाल में अमित शाह का चुनावी दांव, युवाओं से किया बड़ा वादा

Amit Shah In West Bengal: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव से पहले बंगाल में अपने दौरे में कहा कि राज्य में भाजपा की सत्ता आने के बाद वह UCC लागू करके एक विशेष समुदाय में 4 शादी पर प्रतिबंध लगाएगी.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 21, 2026, 07:11 PM IST
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'सत्ता में आए तो UCC लागू और 4 शादी पर रोक...,' बंगाल में अमित शाह का चुनावी दांव, युवाओं से किया बड़ा वादा

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करने पहुंचे. उन्होंने यहां पश्चिम बर्धमान के इंडस्ट्रीयल हब्स आसनसोल और बराकर के बाहरी इलाके कुल्टी में एक रैली को संबोधित किया. अपने संबोधन में गृह मंत्री ने बहुविवाह प्रथा (Polygamy) पर प्रतिबंध लगाने और UCC लागू करने की बात कही.  

'हम आयरन सिटी का गौरव वापस दिलाएंगे...'

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा देश के आयरन ओर प्रोडक्शन हब की इंडस्ट्रीयल ग्लोरी को रीस्टोर करेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुरक्षित करेगी. उन्होंने आगे कहा,' कुल्टी कभी देश में आयरन ओर प्रोडक्शन हब हुआ करता था, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है. हम इस आयरन सिटी को उसका गौरव वापस दिलाएंगे, अवैध खनन पर रोक लगाएंगे, क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले स्पंज आयरन प्रोडक्शन पर प्रभावी प्रतिबंध लगाएंगे और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे.'  

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'घुसपैठियों से मुक्त होगा बंगाल...' 

इतना ही नहीं अमित शाह ने अपने संबोधन में यह भी वादा किया कि भाजपा की सत्ता आने के बाद बंगाल घुसपैठियों से मुक्त होगा. उन्होंने कहा,' सत्ता में आने के बाद भाजपा बंगाल में UCC लागू करके एक विशेष समुदाय में 4 शादी पर प्रतिबंध लगाएगी.' उन्होंने आगे कहा कि नई सरकार राज्य में पनप रहे गिरोहों, माफिया और गुंडा राज का भी अंत करेगी. 

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बंगाल में चुनाव 

बता दें कि पश्चिम बंगाल में SIR विवाद और लाखों वोटर्स के नाम कटने के विवादों के बीच 23 और 29 अप्रैल 2026 को 2 चरणों में मतदान होगा. बंगाल में ममता बनर्जी 2011 से मुख्यमंत्री हैं. वहीं भाजपा ने यहां साल 2021 में 77 सीटें हासिल की थीं, जो साल 2016 में केवल 3 थीं. भाजपा TMC पर बंगाल में लगातार भ्रष्टाचार और मुसलमानों के प्रति पक्षपात का आरोप लगाती रही है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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