अमित शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!

नए साल के मौके पर बंगाल भाजपा जोश में है. गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सारी कड़ियां जोड़ दी हैं. पार्टी के अंदरूनी समीकरण सेट कर दिए हैं. आगे कैसे नेता और कार्यकर्ता काम करेंगे, इसके साथ-साथ शाह ने यह भी साफ कर दिया है कि नेताओं को आने वाले दिनों में टिकट कैसे मिलेगा?
Trending Photos
कोलकाता में तीन दिन तक डटे रहे गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली लौटने से पहले भाजपा के चारों पायों (पिलर) को दुरुस्त कर आए हैं. हां, बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार के मतभेद और मनभेद को दूर करते हुए शाह ने पार्टी नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया. सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि शाह ने कई महीनों से दूर रहे दिलीप घोष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के साथ अलग से मंत्रणा की. यही चारों नेता बंगाल भाजपा के चार स्तंभ समझे जाते हैं.
शाह की बैठक में दिलीप घोष का दिखना महत्वपूर्ण है. बंगाल भाजपा की अंदरूनी पॉलिटिक्स में अभी एक तरह का संशय बना हुआ था. पिछले साल जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मई के महीने में ममता बनर्जी से मुलाकात की थी तो कई तरह की अफवाह उड़ने लगी. टीएमसी में शामिल होने की बात की जाने लगी तब घोष ने कहा था कि लोग मेरे बारे में निगेटिव बात करेंगे तो भी मेरे लिए यह प्रचार जैसा है.
शाह का स्पष्ट संदेश
अब भाजपा के मंच पर घोष का दिखना रिश्तों पर जमी बर्फ का पिघलना कहा जा रहा है. घोष पीएम की रैली और हाल के बड़े कार्यक्रमों में भी नहीं दिख रहे थे. खबर है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने दिलीप घोष को फोन किया था और शाह के साथ उन्हें मिलाया गया. शाह ने चारों नेताओं को एक लक्ष्य के साथ मिलकर काम करने को कहा है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि घोष की विधानसभा चुनावों में जिम्मेदारी क्या रहेगी.
आज कोलकाता में @BJP4Bengal के सांसदों, विधायकों के साथ आगामी चुनाव को लेकर बैठक की।
स्वाधीनता संग्राम से लेकर धार्मिक पुनर्जागरण का केंद्र रहा पश्चिम बंगाल आज TMC की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण घुसपैठियों का अड्डा बन गया है। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता इस विधानसभा चुनाव में… pic.twitter.com/l3XdzHtqcB
— Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2025
शाह ने बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर नए और पुराने दिग्गज नेताओं को एक साथ मिलकर जनसंपर्क तेज करने को कहा है. घोष को भी एक प्रमुख चुनावी चेहरे के रूप में आगे रखा गया है. शाह ने वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की. शाह की बैठक में सांसद, विधायक ही नहीं नगर निकाय पार्षद और दूसरे पदाधिकारी भी शामिल हुए.
शाह का चुनाव जीतने का प्लान
- जनप्रतिनिधि हफ्ते में कम से कम 4 दिन क्षेत्र में बिताएं.
- रोज कम से कम 5 नुक्कड़ सभाएं करें.
- चुनाव में टिकट पाने के लिए अगले दो महीने में नेताओं को अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी.
पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों थमा रही सेना? 1990 का दौर याद आया
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.