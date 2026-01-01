Advertisement
trendingNow13060292
Hindi Newsदेशअमित शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के चारों पाये, चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!

अमित शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!

नए साल के मौके पर बंगाल भाजपा जोश में है. गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सारी कड़ियां जोड़ दी हैं. पार्टी के अंदरूनी समीकरण सेट कर दिए हैं. आगे कैसे नेता और कार्यकर्ता काम करेंगे, इसके साथ-साथ शाह ने यह भी साफ कर दिया है कि नेताओं को आने वाले दिनों में टिकट कैसे मिलेगा?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमित शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!

कोलकाता में तीन दिन तक डटे रहे गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली लौटने से पहले भाजपा के चारों पायों (पिलर) को दुरुस्त कर आए हैं. हां, बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार के मतभेद और मनभेद को दूर करते हुए शाह ने पार्टी नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया. सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि शाह ने कई महीनों से दूर रहे दिलीप घोष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के साथ अलग से मंत्रणा की. यही चारों नेता बंगाल भाजपा के चार स्तंभ समझे जाते हैं. 

शाह की बैठक में दिलीप घोष का दिखना महत्वपूर्ण है. बंगाल भाजपा की अंदरूनी पॉलिटिक्स में अभी एक तरह का संशय बना हुआ था. पिछले साल जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मई के महीने में ममता बनर्जी से मुलाकात की थी तो कई तरह की अफवाह उड़ने लगी. टीएमसी में शामिल होने की बात की जाने लगी तब घोष ने कहा था कि लोग मेरे बारे में निगेटिव बात करेंगे तो भी मेरे लिए यह प्रचार जैसा है. 

शाह का स्पष्ट संदेश

Add Zee News as a Preferred Source

अब भाजपा के मंच पर घोष का दिखना रिश्तों पर जमी बर्फ का पिघलना कहा जा रहा है. घोष पीएम की रैली और हाल के बड़े कार्यक्रमों में भी नहीं दिख रहे थे. खबर है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने दिलीप घोष को फोन किया था और शाह के साथ उन्हें मिलाया गया. शाह ने चारों नेताओं को एक लक्ष्य के साथ मिलकर काम करने को कहा है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि घोष की विधानसभा चुनावों में जिम्मेदारी क्या रहेगी. 

शाह ने बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर नए और पुराने दिग्गज नेताओं को एक साथ मिलकर जनसंपर्क तेज करने को कहा है. घोष को भी एक प्रमुख चुनावी चेहरे के रूप में आगे रखा गया है. शाह ने वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की. शाह की बैठक में सांसद, विधायक ही नहीं नगर निकाय पार्षद और दूसरे पदाधिकारी भी शामिल हुए. 

शाह का चुनाव जीतने का प्लान

- जनप्रतिनिधि हफ्ते में कम से कम 4 दिन क्षेत्र में बिताएं. 
- रोज कम से कम 5 नुक्कड़ सभाएं करें. 
- चुनाव में टिकट पाने के लिए अगले दो महीने में नेताओं को अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी. 

पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों थमा रही सेना? 1990 का दौर याद आया

दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

bengal news

Trending news

शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा