'सोनिया जी, यह पाप कभी माफ नहीं होगा!' वंदे मातरम विवाद पर अमित शाह ने कहा- देश से मांगो माफी

कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम के गान को लेकर शुरू सियासी संग्राम अब चरम पर पहुंच गया है. इसी मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला है. साथ ही इस घटना को राष्ट्रगीत का अनादर और अक्षम्य पाप बताया है. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता इस कृत्य के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी. वहीं, बीजेपी के आक्रामक रुख के बीच कांग्रेस ने पूरे विवाद पर अपनी सफाई दी है. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और क्यों इस पर छिड़ गई है देश में नई सियासत.
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते गृह मंत्री शाह ने इसे कांग्रेस की बेशरमी करार दिया और कहा कि इस पाप के लिए देश की जनता सोनिया गांधी और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी.
चित्तौड़गढ़ में अटल गौरव स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हो रहा था, तभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष को इसे बीच में ही रोकने के लिए कहा.
अमित शाह ने कहा कि इनकी बेशर्मी देखिए. कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाया जा रहा था और उसी दौरान सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से इसे रोकने को कहा. यह सब टीवी पर पूरे देश ने देखा.
सिर्फ इतना ही नहीं, अमित शाह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया जी, 140 करोड़ देशवासी आपको देख रहे हैं. आपने जो पाप किया है, उसे इस देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे. कोई राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अधूरा छोड़ने का सपना भी कैसे देख सकता है? कांग्रेस नेताओं को शर्म आनी चाहिए. अमित शाह ने मांग की कि कांग्रेस को राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए.
“Sonia ji, the people are watching. This insult to Vande Mataram is something they will never forgive. If there is even a shred of shame left among Congress leaders, they should apologise to the immortal soul of Rishi Bankim Chandra Chattopadhyay.”
— Union Home Minister Shri… pic.twitter.com/1kC4pa4C8Z
— Amit Malviya (@amitmalviya) August 16, 2026
गृह मंत्री ने इस विवाद को कांग्रेस की सियासी रणनीति से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के कारण वंदे मातरम को भुला दिया है. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए हजारों लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए अंग्रेजों की गोलियां, लाठियां और जेल की यातनाएं सही थीं. उन्होंने आगे कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी लाल किले और ध्वजारोहण के तमाम कार्यक्रमों में गर्व से वंदे मातरम गाया गया.
यह विवाद तब बढ़ा जब कांग्रेस मुख्यालय के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के कुछ विजुअल्स सामने आए, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता वंदे मातरम के दौरान आपस में बातचीत करते दिखे.
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि वह वंदे मातरम के शुरुआती छंद गाए जाने के बाद परेशान हो गईं और इसे तुरंत रोकने को कहा. मालवीय ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भी गाना बंद करने का इशारा किया था.
वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी के इशारों का वंदे मातरम को रोकने से कोई लेना-देना नहीं था. पार्टी के मुताबिक, वह सिर्फ कार्यक्रम स्थल पर वंदे मातरम के सही और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही थीं.
चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान अमित शाह ने निंबाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. शाह ने पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद अटल जी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था.