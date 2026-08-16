'सोनिया जी, यह पाप कभी माफ नहीं होगा!' वंदे मातरम विवाद पर अमित शाह ने कहा- देश से मांगो माफी

कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम के गान को लेकर शुरू सियासी संग्राम अब चरम पर पहुंच गया है. इसी मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला है. साथ ही इस घटना को राष्ट्रगीत का अनादर और अक्षम्य पाप बताया है. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता इस कृत्य के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी. वहीं, बीजेपी के आक्रामक रुख के बीच कांग्रेस ने पूरे विवाद पर अपनी सफाई दी है. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और क्यों इस पर छिड़ गई है देश में नई सियासत.