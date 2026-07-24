शहीद पुलिसकर्मी के बेटे से गृह मंत्री अमित शाह ने की बात, हौसला बढ़ाकर बोले- 'पूरा देश आपके परिवार के साथ'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान आशिक हुसैन कुरैशी के बेटे से फोन पर बात की और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा, जब शहीद पुलिसकर्मी आशिक हुसैन के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, तब उनके फोन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद के बेटे अब्सार हुसैन से बातचीत करके शोक संतप्त परिवार का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ है.
फोन पर हुए इस संवाद की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत में बहादुर पुलिसकर्मी के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि इस कठिन घड़ी में पूरा देश परिवार के साथ खड़ा है. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति और साहस मिले.
गृह मंत्री शाह ने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मी के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि सरकार उनके परिवार के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मी के बेटे को यह भी भरोसा दिलाया कि जब भी वह अगली बार कश्मीर आएंगे, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे.
पिछले दौरों में भी देखा गया है कि अमित शाह जब जब कश्मीर गए हैं, उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को सम्मान दिया है.
22 जुलाई की दोपहर 12:25 बजे, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक कॉन्स्टेबल पर बहुत करीब से तीन राउंड फायरिंग की. एक गोली कॉन्स्टेबल को लगी, जबकि बाकी दो गोलियां पास की एक दुकान पर लगी थीं. आस-पास के दुकानदार खून से लथपथ कॉन्स्टेबल को अस्पताल ले गए, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके. शहीद कॉन्स्टेबल अमरनाथ की यात्रा ड्यूटी पर तैनात थे और मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के रहने वाले थे.
बड़गाम के लोलिपोरा-बीरू गांव में बीते बुधवार की शाम सिर्फ एक घर का चिराग नहीं बुझा, बल्कि पूरा गांव मातम में था. दरअसल आज से करीब तीस साल पहले जिस परिवार ने ड्यूटी निभाते हुए अपने मुखिया हेड कॉन्स्टेबल गुलाम मोहिउद्दीन कुरैशी को खोया था, उसी परिवार पर तीन दशक बाद एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
अनंतनाग में आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए उनके बेटे हेड कॉस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी ने भी देश सेवा के पथ पर चलते हुए बलिदान दे दिया. आशिक के पिता हेड कॉस्टेबल गुलाम मोहिउद्दीन कुरैशी की 1990 के दौर में रामबन जिले में पुलिस में ड्यूटी के दौरान भूस्खलन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी. अपने पिता के बलिदान होने के बाद आशिक ने जम्मू-कश्मीर पुलिस में एसआरओ-43 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत सेवा शुरू की थी. आशिक की फैमिली में उनकी पत्नी, दो बेटे, एक बेटी, विधवा मां, एक भाई और तीन विवाहित बहनें हैं.