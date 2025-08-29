'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार; बोले- कुछ पार्टियां निकाल रहीं घुसपैठिया बचाओ यात्रा
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार; बोले- कुछ पार्टियां निकाल रहीं घुसपैठिया बचाओ यात्रा

Assam News: असम दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जिनका दृढ़ विश्वास है कि इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए.

Aug 29, 2025, 08:21 PM IST
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार; बोले- कुछ पार्टियां निकाल रहीं घुसपैठिया बचाओ यात्रा

Amit Shah: गृहमंत्री अमित शाह ने असम दौरे पर कहा कि भाजपा देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने का अपना वादा निभाएगी, मैं उन लोगों में से हूं जिनका दृढ़ विश्वास है कि इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए. गोलाप बोरबोरा ने असम में घुसपैठ के खिलाफ सबसे पहले वोटर लिस्ट को सही करके जागरूकता फैलाई थी. उसके सीएम के कार्यकाल के दौरान भी 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 70 के लिए मतदाता सूचियों की जांच की गई थी. उस समय संसाधनों की कमी के बावजूद गोलाप बोरबोरा ने 36,780 घुसपैठियों को मतदाता सूची से सफलतापूर्वक हटाया था. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

इसके अलावा कहा कि आज भी चुनाव आयोग मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है, कुछ दल इसके खिलाफ 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' लेकर निकले हैं. हालांकि किसी भी देश की मतदाता सूची उस देश के लोकतंत्र का हृदय होती है. साथ ही साथ कहा कि हमने असम से वादा किया था भले ही हम 10 सालों में इसे पूरा नहीं कर पाए लेकिन हम अपना वादा निभाएंगे, असम के साथ- साथ पूरे देश को अवैध घुसपैठियों से मुक्त करेंगे. उन्होंने कहा कि इस बदलाव की शुरुआत गोलाप बोरबोरा से शुरू हुई थी जो असम के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे.

ये भी पढ़ें- सोनिया गांधी से कहा था ये मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप इसे टिकट मत दो... मौलाना मदनी का असम CM हिमंता पर हमला

अपडेट जारी है...

