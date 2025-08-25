'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ है जब....,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बड़ा बयान

Amit Shah: संसद भवन के पास बीते दिनों शनिवार 23 अगस्त 2025 को एक संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी. यहां एक CISF ने एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में संसद भवन के पास घूमते हुए हिरासत में लिया. शख्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए. बता दें कि इससे पहले शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को भी एक व्यक्ति संसद की दीवार फांदकर अंदर घुस आया था.अब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर CISF की तैनाती को लेकर बयान दिया है.

On deployment of CISF inside the parliament, Union HM Amit Shah says, "The marshals enter the House only when the Speaker orders them. This change happened after a big incident when some Leftist people had sprayed inside the Parliament...They (Opposition) need excuses and they… pic.twitter.com/Hp090qMKpG — ANI (@ANI) August 25, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

अमित शाह का बयान

बता दें कि बीते दिनों विपक्ष ने सदन में CISF कर्मियों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने इसे संसद की गरिमा के खिलाफ बताया था और जमकर हंगामा किया था. अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर अपने एक बयान में कहा,'मार्शल सदन में तभी प्रवेश करते हैं जब अध्यक्ष उन्हें आदेश देते हैं. यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ है जब कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे किया था. उन्हें (विपक्ष को) बहाने चाहिए और वे जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं. तीन चुनाव हारने के बाद, हताशा के स्तर ने उन्हें सामान्य ज्ञान खो दिया है.'

खबर अपडेट की जा रही है.