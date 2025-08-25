'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ है जब....,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow12895607
Hindi Newsदेश

'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ है जब....,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बड़ा बयान

CISF Deployement In Parliament: विपक्ष ने बीते दिनों संसद में CISF की तैनाती को लेकर जमकर हंगामा किया था. अब इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 25, 2025, 10:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ है जब....,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बड़ा बयान

Amit Shah: संसद भवन के पास बीते दिनों शनिवार 23 अगस्त 2025 को एक संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी. यहां एक CISF ने एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में संसद भवन के पास घूमते हुए हिरासत में लिया. शख्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए. बता दें कि इससे पहले शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को भी एक व्यक्ति संसद की दीवार फांदकर अंदर घुस आया था.अब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर CISF की तैनाती को लेकर बयान दिया है.  

अमित शाह का बयान 
बता दें कि बीते दिनों विपक्ष ने सदन में CISF कर्मियों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने इसे संसद की गरिमा के खिलाफ बताया था और जमकर हंगामा किया था. अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर अपने एक बयान में कहा,'मार्शल सदन में तभी प्रवेश करते हैं जब अध्यक्ष उन्हें आदेश देते हैं. यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ है जब कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे किया था. उन्हें (विपक्ष को) बहाने चाहिए और वे जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं. तीन चुनाव हारने के बाद, हताशा के स्तर ने उन्हें सामान्य ज्ञान खो दिया है.'  

खबर अपडेट की जा रही है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

parliament

Trending news

'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
;