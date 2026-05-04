Bengal Election Result 2026: 3 किरदार, 44 महीने...गंगोत्री से गंगासागर तक भगवामय भारत, BJP की 'बंगाल विजय' की असली कहानी

Bengal Election 2026 Results: बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने बड़ी लकीर खींच दी है. बंगाल में बीजेपी को ये विजय एक दो दिन या दो महीने के चुनाव प्रचार से हासिल नहीं हुआ है. ये 44 महीने की मेहनत और सटीक रणनीति का नतीजा है. इस जीत के लिए करीब चार सालों से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटजी पर काम कर रही थी.

जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी कभी नहीं जीती वहां शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाई और फिर उसपर काम किया. इसमें बीजेपी के कुछ नेता कैमरों के सामने दिखे.लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे नेता थे, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी निष्ठा से एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहे थे. देशभर के बीजेपी नेताओं की पूरी टोली लंबे समय से लोगों को जोड़ रही थी. एक-एक सीट पर..एक एक बूथ पर बीजेपी ने रणनीति बनाकर कैसे ये जीत हासिल की इसका अब हम विश्लेषण करेंगे.

वायरल हुई थी यह तस्वीर

सोशल मीडिया पर एक हफ्ते पहले की एक तस्वीर वायरल हो रही है. इसमें गंगासागर के किनारे बीजेपी की दो शख्सियत खड़ी दिख रही हैं. ये दोनों नेता पानी की उठती लहरों को शांतचित्त भाव से देख रहे हैं. ऐसी ही लहर चुनावी नतीजों में भी दिखी. इस तस्वीर में अमित शाह के साथ बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल हैं.

बंगाल में जीत दिलाने वाली टीम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव, सुवेंदु अधिकारी के साथ-साथ सुनील बंसल की बड़ी भूमिका रही. 27 अप्रैल को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अमित शाह और सुनील बंसल गंगासागर गए थे. वहां पर पूजा अर्चना की थी.

इन्होंने पहले रणनीति तैयार की. अपने साथ अलग-अलग स्तर पर पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी और सबने मिलकर बंगाल में महाविजय हासिल की.

सुनील बंसल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

अमित शाह ने ग्राउंड पर माइक्रो मैनेजमेंट किया. 15 दिनों तक कैम्पेन किया, नैरेटिव सेट किया. लेकिन पर्दे के पीछे अमित शाह ने जिन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी थी.वो सुनील बंसल ही हैं.

सुनील बंसल को साल 2022 में बीजेपी का महासचिव बनाया गया था. तभी उन्हें पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना का प्रभारी बनाकर भविष्य की जिम्मेदारी सौंप दी थी. अगस्त 2022 से ही सुनील बंसल बंगाल चुनाव में संगठन को मजबूत करने में जुट गए थे. 2024 में ओडिशा में चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की.उसके बाद फिर से सुनील बंसल ने बंगाल में स्ट्रैटजी बनानी शुरू कर दी.

ग्राउंड लेवल पर थे एक्टिव

सुनील बंसल की मदद करने के लिए उनके साथ दो और नेता थे. संगठन के प्रभारी के रूप में बिहार के वरिष्ठ नेता मंगल पाण्डेय और सह प्रभारी के रूप में अमित मालवीय को लगाया गया. ये दोनों लगातार ग्राउंड लेवल पर सक्रिय थे और पार्टी का विस्तार करने में जुटे थे.

25 सितंबर 2025 को बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाकर बंगाल भेजा. उनके साथ त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बिप्लब देब को सह प्रभारी नियुक्त किया. बीजेपी के नेताओं ने जमीनी रणनीति को और तेज किया.

सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव ने पिछले 6 महीनों के दौरान पूरे बंगाल की प्रत्येक विधानसभा का दो-दो बार दौरा किया. कार्यकर्ताओं से संवाद किया और हरेक विधानसभा में बैठक कर चुनावी रणनीति को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाई.

4 साल में क्या-क्या काम किया?

सुनील बंसल और उनकी टीम ने पिछले 4 सालों में बंगाल में क्या-क्या काम किया, वो भी समझिए. राज्य के करीब 80 हजार बूथों पर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियां बनाई गईं. इन कमेटियों का जिलेवार सम्मेलन किया गया. गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी जैसे नेताओं को बुलाकर सम्मेलन कराए गए. कोलकाता नगर निगम क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया. 144 वार्डों में पहली बार हर वार्ड में बीजेपी ने वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए. पिछले एक साल के दौरान डॉक्टर, वकील, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शिक्षाविदों के अलग-अलग सम्मेलन आयोजित कराए गए.

चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरे बंगाल में 1 लाख 65 हजार छोटी-छोटी सभाएं और सम्मेलन किए. इसके जरिए स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ा. इसी का नतीजा है कि पिछले चार साल में बंगाल में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 25 लाख से 50 लाख पहुंच गई. और जब चुनावी नतीजे आए तो 200 से ज्यादा सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता हासिल की.

सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव ने इस बार अलग तरह की रणनीति पर वहां काम किया. सबसे पहले पूरे बंगाल को अलग-अलग छह जोन में बांटा. वहां पर केंद्रीय और अनुभवी राज्य स्तरीय नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं.

पहला जोन था उत्तर बंगाल. वहां पर मालदा में अरुणाचल प्रदेश के नेता अनंत नारायण मिश्रा को प्रभारी नियुक्त किया गया, तो सिलीगुड़ी में कर्नाटक में संगठन से जुड़े नेता अरुण बिन्नाडी को ज़िम्मेदारी दी गई. इसके अलावा स्थानीय नेता निशिथ प्रामाणिक को भी लगाया गया.

दूसरा जंगलमहल जोन बनाया. पुरुलिया, बांकुरा और बर्धमान से मिलकर यह इलाका बनाया. ये बीजेपी का मजबूत गढ़ है और इसे अभेद्य बनाए रखने के लिए पार्टी ने छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री पवन साई को इसका इंचार्ज बनाया. उनकी मदद के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को लगाया गया.

तीसरा जोन हावड़ा-हुगली बनाया गया. इसकी जिम्मेदारी हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया को दी गई. उनके साथ मेदिनीपुर की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मंत्री JPS राठौर को सौंपी गई.

चौथे जोन में कोलकाता मेट्रोपॉलिटन और दक्षिण 24 परगना का इलाका था. ये TMC का सबसे मजबूत गढ़ है. यहां पर BJP ने हिमाचल के संगठन महामंत्री एम सिद्धार्थन को तैनात किया. उनके साथ कर्नाटक के कद्दावर नेता CT रवि को भी लगाया गया.

बंगाल में बीजेपी ने पांचवा जोन नबद्वीप और उत्तर 24 परगना को मिलाकर बनाया. इसकी जिम्मेदारी एन मधुकर को सौंपी गई है, जो BJP के आंध्र प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। इनके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता सुरेश राणा को भी लगाया गया.

छठा जोन था दार्जिलिंग वाला इलाका. इसकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी को दी गई. वहीं पर प्रदीप भंडारी को नेतृत्व बिल्डिंग के लिए लगाया गया. पूर्व IPS पंकज कुमार सिंह को गोरखा समुदाय में मैनेजमेंट के लिए पर्दे के पीछे से लगाया गया था.

बीजेपी ने बड़े स्तर पर देश के दूसरे हिस्सों से नेताओं को बंगाल में संगठन को मजबूत करने का काम में लगाया था. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बिप्लब देब कैमरे से गायब थे. लेकिन वो पार्टी के लिए साइलेंटली बंगाल में काम कर रहे थे और ऐसा करने वाले सिर्फ बिप्लब देब ही नहीं हैं. बल्कि बीजेपी ने पर्दे के पीछे बड़ी संख्या में अलग-अलग राज्यों के नेताओं को लगाया था. चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने सामाजिक और महिला सुरक्षा की गारंटी दी.

आरजी कर पीड़िता की मां को दिया टिकट

ममता बनर्जी के लक्ष्मी भंडार योजना से बहुत अधिक लाभ देने वाली योजनाओं को आगे बढ़ाया. महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर फोकस किया- इसी का नतीजा है कि आरजी कर की पीड़िता की मां को टिकट दिया. इस बार बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टारगेट करने के बजाय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और जहांगीर खान जैसे दूसरे युवा नेताओं को टारगेट किया.

इस तरह से बीजेपी ने उस किले को भेद दिया, जिसे बड़े-बड़े पॉलिटिकल पंडित असंभव कह रहे थे. जिन्हें ये लग रहा था कि मुस्लिम वोटबैंक की गोलबंदी ममता बनर्जी को कभी हारने नहीं देगी. वहां बीजेपी ने सिर्फ 15 साल में एक सीट से दो सौ सीटों तक का सफर तय कर लिया. बंगाल में बीजेपी के विजय के बीच गृहमंत्री अमित शाह का 12 साल पुराना एक बयान वायरल हो रहा है. आज 12 सालों बाद अमित शाह की रणनीति ने टीएमसी को बंगाल में सत्ताहीन कर दिया.

गंगोत्री से गंगासागर तक बीजेपी सरकार

आचार्य चाणक्य ने कहा है कि 'सफलता अचानक नहीं मिलती, वह सही योजना और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है'. बंगाल में बीजेपी की जीत इसी का नतीजा है. बीजेपी ने ना सिर्फ बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की है. बल्कि पहली बार गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक बीजेपी की सरकार बन गई है. गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है वहां पर बीजेपी की सरकार है. उसके बाद उत्तर प्रदेश में गंगा आती है. वहां पर बीजेपी की सरकार है. वहां से बिहार में गंगा जाती हैं, वहां भी पिछले महीने पहली बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाया है और अब जिस बंगाल से होते हुए गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं..वहां भी अब बीजेपी की सरकार होगी।

जब वाराणसी में पीएम मोदी की जीत हुई थी, वो सांसद से प्रधानमंत्री तक बने. 12 साल बाद अब गंगा के शुरू से अंत तक उसके किनारे बसे राज्यों में बीजेपी की सरकार है. आज बंगाल में जीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. तब उन्होंने क्या कहा..वो हम आपको सुनाना चाहते हैं.

बंगाल में कभी नहीं बनी थी बीजेपी सरकार

एक और बात याद दिलाना चाहूंगा. जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी.उनके साथ थे पंडित दीन दयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराज मधोक. ये तीनों तीन राज्य के थे. यूपी और दिल्ली में पहले से बीजेपी की सरकार रही है लेकिन सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृहराज्य यानी बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, जो अब बनने वाली है.

भारत का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल चुका है. बंगाल जीतने के बाद अब देश के 17 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो जाएगा. जबकि 5 राज्यों में बीजेपी सत्ता साझेदार है. यानी कुल 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है. 2021 में एनडीए 21 राज्यों में थी..जो अब अपने सर्वश्रेष्ठ पर पहुंच गया है.

देश के 59 फीसदी हिस्से पर बीजेपी का राज

देश के 19 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बीजेपी की चुनी हुई सरकार है. यह आधे देश से ज्यादा यानी देश का 59 प्रतिशत हिस्सा है . फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और पोलैंड जैसे देशों को मिलाकर जितना क्षेत्रफल है, उससे कहीं ज्यादा बड़े इलाके में अब बीजेपी सरकार है. और अगर एनडीए की बात करें तो देश की करीब दो-तिहाई हिस्से पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है.

2026 के ये नतीजे दिखाते हैं कि बीजेपी ने न केवल राज्यों की संख्या में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि पश्चिम बंगाल जैसे अभेद्य किले को जीतकर अपनी वैचारिक और राजनीतिक स्वीकार्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.