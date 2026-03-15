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Hindi Newsदेशवह संसद के गेट पर बैठकर चाय-पकौड़े खाते हैं, गुवाहाटी में राहुल को अमित शाह ने जमकर सुनाई खरी-खरी

'वह संसद के गेट पर बैठकर चाय-पकौड़े खाते हैं', गुवाहाटी में राहुल को अमित शाह ने जमकर सुनाई खरी-खरी

Amit Shah At Guwahati: गुवाहाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी की कार्रवाई की निंदा करते हुए उनपर देश और उसके संस्थानों को बदनाम करने का आरोप लगाया. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 15, 2026, 07:45 PM IST
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'वह संसद के गेट पर बैठकर चाय-पकौड़े खाते हैं', गुवाहाटी में राहुल को अमित शाह ने जमकर सुनाई खरी-खरी

Rahul Gandhi Parliament Protest: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को गुवाहाटी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी को जमकर सुनाया. LPG की कमी को लेकर राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि, "कभी-कभी वे (राहुल गांधी) संसद के दरवाजे पर बैठकर चाय-पकौड़े खाते हैं. क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि नाश्ता करने के लिए सही जगह क्या होता है? संसद हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है. वहां बैठकर विरोध करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है. लेकिन आपने विरोध से भी दो कदम आगे बढ़कर चाय-पकौड़े खाए हैं. यह पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर रहा है."

मकर द्वार पर चाय-नाश्ता करने पर निंदा

दरअसल, 12 मार्च को राहुल गांधी संसद के मकर द्वार पर हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. इस दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए, जिसमें वे अपने सहयोगियों के साथ चाय-नाश्ता करते नजर आए. इसको लेकर ही राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है. इस मामले पर BJP सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक नोटिस सौंपा, जिसमें घटना से संबंधित एक पेन ड्राइव भी शामिल है. साथ ही उन्होंने इस तर की हरकतों को संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना बताया. 

AI समिट में विपक्ष का शर्टलेस प्रोटेस्ट

इस दौरान शाह ने नई दिल्ली में हुए AI इम्पैक्ट समित के दौरान विपक्ष के युवा विंग द्वारा किए गए शर्टलेस प्रोटेस्ट की भी आलोचना की. उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के विरोध करने के अधिकार की पुष्टि की, लेकिन AI समिट में विरोध प्रदर्शन करने की निंदा की. उन्होंने कहा कि AI समिट भारत को ग्लोबली मजबूत करने का एक मंच है, न कि 'व्यक्तिगत राजनीति' करने की जगह. 

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भारत का विरोध कर रहे राहुल- शाह

शाह ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने BJP और PM नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते भारत का विरोध करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस ने AI समित में कपड़े उतारकर देश को बदनाम करने की कोशिश की है. हम सब राजनीति में हैं. हम भी विपक्ष में थे, लेकिन विपक्ष की भी एक सीमा होती है. आपने शिखर सम्मेलन को व्यक्तिगत राजनीति का मंच बना दिया, जहां पूरी दुनिया भारत को देखने और भारत में निवेश करने के लिए इकट्ठा हुई थी." उन्होंने आगे कहा, "मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और BJP के विरोध में आपने भारत का विरोध करना शुरू कर दिया है. माफी मांगने के बजाय राहुल गांधी ने कहा कि अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता शेरदिल हैं. मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक दल ऐसा करेगा."

ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन करने पर आलोचना

अमित शाह ने कांग्रेस को BJP का पूरी ताकत से विरोध करने को कहा, लेकिन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस तरह का प्रदर्शन करने पर आलोचना भी की. उन्होंने कहा, "वह दुनिया के सामने भारत और उसके लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं. आप हमारा विरोध कर सकते हैं, पूरी ताकत से कर सकते हैं, पर संसद में आप भाग जाते हैं. जहां पूरी दुनिया भारत के युवाओं की ताकत देखने आती है, वहां आप उनकी संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं. भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी."

हेल्थ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन

इस दौरान अमित शाह ने असम भर में कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. साथ ही उन्होंने गुवाहाटी में नए बने प्राग्ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के साथ-साथ गोलाघाट और तिनसुकिया में कैंसर केंद्रों का भी उद्घाटन किया. इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से दीफू, जोरहाट और बारपेटा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों का शिलान्यास किया. गुवाहाटी के सिक्समाइल स्थित स्वास्थ्य भवन और अभयपुरी जिला अस्पताल का भी शिलान्यास किया. 
--ANI

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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