घुसपैठ-तस्करी पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन मोड में सरकार, कच्छ पहुंचे अमित शाह ने दिया बड़ा संदेश

Amit Shah In Gujarat: भारत सरकार देश की बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर अब और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है. अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर घुसपैठ, अवैध निर्माण, नार्को तस्करी, साइबर क्राइम, हवाला फंडिंग और फर्जी दस्तावेज नेटवर्क जैसे खतरों को देखते हुए गृह मंत्रालय 'मिशन बॉर्डर' नाम की स्ट्रैटजी पर काम कर रही है. इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शुक्रवार ( 29 मई 2026) को गुजरात के कच्छ पहुंचे हैं. यहां उन्होंने भारत–पाकिस्तान सीमा पर स्थित बॉर्डर आउट पोस्ट जी-7 पर BSF कर्मियों के साथ संवाद किया.

'जवानों की वजह से चैन से सो पाती है जनता...'

केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों से कहा,' कभी दुर्गम रेगिस्तान में और कभी राजस्थान में 50 डिग्री तापमान में भी आपको काम करना पड़ता है. न केवल भारत सरकार बल्कि 140 करोड़ की जनता BSF के प्रति सम्मान रखती है और उन्हीं के कारण चैन की नींद सो पाती है.' उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां फेंसिंग का काम किया जा रहा है. इसके पूरा होते ही घुसपैठियों का आना पूरी तरह बंद हो जाएगा. उनके पास सिर्फ नदी-नालों के जरिए आने का रास्ता बचेगा, जिसको लेकर भी हम काम कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- फिर मैदान में लौटेगा भारत का 'पुराना शेर'... भारतीय सेना की बड़ी तैयारी, अपग्रेड होते ही चीन-पाक को देगा सिरदर्द

Add Zee News as a Preferred Source

क्षेत्र में स्थापित मजबूत सुरक्षा तंत्र

गृह मंत्री ने सुरक्षा पर बात करते हुए आगे कहा,' हमने धीरे-धीरे इस पूरे क्षेत्र में एक मजबूत सुरक्षा तंत्र स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है. मुझे उन तकनीकी चुनौतियों का भली-भांति ज्ञान है जिन्हें पार करके वर्तमान में हमारे सामने खड़ी मीनारों का निर्माण किया गया है. सीमा चौकियों के आसपास के पूरे क्षेत्र को जमीन से लगभग 3.75 मीटर ऊपर उठाया गया है. लगातार तीन महीनों तक मैंने व्यक्तिगत रूप से हर दिन प्रगति की निगरानी की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सर्वे ऑपरेशन बाधित न हो.'

#WATCH | Bhuj, Gujarat: Union Home Minister Amit Shah says, "... We have gradually succeeded in establishing a robust security grid across this entire region. I am acutely aware of the immense technical challenges that had to be overcome to erect the towers currently standing… https://t.co/oVC22I3x6M pic.twitter.com/gLCBWqMvEv — ANI (@ANI) May 29, 2026

घुसपैठ पर लगेगी रोक

गृह मंत्री ने आगे कहा,' हमारी सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी खामी बंगाल में सीमा पर बाड़बंदी का अधूरा होना था. कुछ दिन पहले ही बंगाल में भाजपा सरकार बनी और एक सप्ताह के भीतर ही मुख्यमंत्री ने बाड़बंदी के लिए सभी आवश्यक भूमि आवंटित करने का फैसला लिया. इतना ही नहीं, जमीन सौंपने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. बाड़बंदी पूरी होते ही हम घुसपैठ को काफी हद तक रोकने में सफल हो जाएंगे.'

#WATCH | Bhuj, Gujarat: Union Home Minister Amit Shah says, "The most significant shortcoming in our security apparatus was the incomplete border fencing in Bengal. A BJP government was formed in Bengal a few days ago, and within a single week, the Chief Minister has decided to… https://t.co/oVC22I3x6M pic.twitter.com/87GF2Gs4Ga — ANI (@ANI) May 29, 2026

उन्होंने कहा,' यहां से कुछ किलोमीटर दूर बनासकांठा में, जनता को आप सभी की ओर से निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों से परिचित कराने के लिए एक सेंटर स्थापित किया गया था. इस केंद्र का निर्माण लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था. आज G-7 और G-13 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया जा रहा है. जब मैंने देश के गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो BSF के साथ अपनी पहली समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि सिक्योरिटी की नजर से हरामी नाला असुरक्षित प्रतीत होता है.'

#WATCH | Bhuj, Gujarat: Union Home Minister Amit Shah says, "A few kilometers from here, at Banaskantha, a center was established to introduce the public to the duties performed by all of you. This center was constructed at a cost of approximately Rs 175 crore... Today marks the… https://t.co/DOUbFtIeAU pic.twitter.com/lMFd5A0Hz9 — ANI (@ANI) May 29, 2026

ये भी पढ़ें- हिंद महासागर में भारतीय नेवी का पराक्रम, INS कोलकाता ने नाकाम की समुद्री लुटेरों की साजिश; बड़ी अनहोनी से बचा जहाज

वापस भेजे जाएंगे अवैध नागरिक

भारत में सीमा से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा,' भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों के साथ कानून के अनुसार ही निपटा जाएगा. बांग्लादेश के मामले में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने 2,680 या उससे अधिक मामले बांग्लादेशी पक्ष को भेजे हैं, ताकि वे उन लोगों की नागरिकता की पुष्टि कर सकें जिनके नाम हमने उन्हें सौंपे हैं. एक बार नागरिकता की पुष्टि हो जाने के बाद, हम बांग्लादेश के इन नागरिकों को वापस भेजने की स्थिति में होंगे.'

#WATCH | Delhi: MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "All illegal nationals who are staying in India will be dealt with as per the law. In the case of Bangladesh, as I had informed you earlier, we have referred 2,680 cases or more than 2,680 cases to the Bangladeshi side for… pic.twitter.com/6071F6lwcp — ANI (@ANI) May 29, 2026

उन्होंने आगे कहा,' कई मामलों में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वेरिफिकेशन 5 साल या उससे अधिक समय से पेंडिंग हैं. हमें उम्मीद है कि इस खास मुद्दे पर हमें बांग्लादेश से जल्द ही जवाब मिलेगा, ताकि दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर यहां रह रहे इन लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा या डिपोर्ट किया जा सके.'