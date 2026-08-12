अमित शाह बोले- 'संसद में चर्चा हो, सभी सवालों का जवाब दूंगा'; राहुल का पलटवार- लेक्चर नहीं सुनना

अमित शाह ने कहा कि मैंने भी कहा है कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, फिर भी वे बस चर्चा नहीं होने देना चाहते. अब जनता को तय करने दें कि कौन भाग रहा है. वे आज दोपहर 3:00 बजे तक स्पीकर को पत्र सौंप दें. हम आज दोपहर 3:00 बजे से कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार हैं. मैं सदन में बैठूंगा; मैं सबकी बात सुनूंगा और हर बात का जवाब दूंगा. सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है. मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि वे चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहते थे. मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार किसी भी चीज पर चर्चा करने के लिए तैयार है; उन्हें बस संसद को काम करने देना होगा.