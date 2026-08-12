अमित शाह बोले- 'संसद में चर्चा हो, सभी सवालों का जवाब दूंगा'; राहुल का पलटवार- लेक्चर नहीं सुनना

Parliment Monsoon Session: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राहुल गांधी के साथ विपक्ष पर तीखा प्रहार किया. संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि वह विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हंगामे के बजाय सदन की चर्चा चले. अमित शाह के इस बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भड़क उठे. परिसर में ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लेक्चर नहीं सुनना चाहते हैं.
दरअसल, मानसून सत्र का कल आखिरी दिन है. 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में किसी भी दिन सुचारू रूप से चर्चा नहीं हो सकी है. विपक्ष लगातार मांग करता आया है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन और राम मंदिर में कथित चंदा चढ़ावा चोरी पर सरकार का पक्ष रखें. आज गृहमंत्री ने कहा कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है.
गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री संसद में नहीं रहते. अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले, 'लापता', 'भाग गए' जैसी बातें भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में आजकल ज्यादा सुनने को मिल रही हैं. जब से सत्र शुरू हुआ है, मैं नियमित रूप से संसद आ रहा हूं; मैं अपने चैंबर में बैठता हूं, लेकिन चूंकि विपक्ष संसद को किसी भी सदन में काम नहीं करने दे रहा है, तो कोई क्या करे?
वहीं, शाह ने कहा कि जहां तक चर्चा की बात है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सरकार NEET विरोध प्रदर्शनों पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है. हमने समय तय करने और विपक्ष के तैयार रहने की बात कही थी. उनकी शुरुआती मांग यही थी और हमने उसे मान लिया.
अमित शाह ने कहा कि मैंने भी कहा है कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, फिर भी वे बस चर्चा नहीं होने देना चाहते. अब जनता को तय करने दें कि कौन भाग रहा है. वे आज दोपहर 3:00 बजे तक स्पीकर को पत्र सौंप दें. हम आज दोपहर 3:00 बजे से कल दोपहर 3:00 बजे तक सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार हैं. मैं सदन में बैठूंगा; मैं सबकी बात सुनूंगा और हर बात का जवाब दूंगा. सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है. मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि वे चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहते थे. मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार किसी भी चीज पर चर्चा करने के लिए तैयार है; उन्हें बस संसद को काम करने देना होगा.
गृहमंत्री के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने अमित शाह पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष गृहमंत्री से उपदेश सुनने की बजाय छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई पर जवाब मांग रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने साफ कह दिया है कि हमें अमित शाह के उपदेश सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है. जब मैं 'हम' कहता हूं, तो मेरा मतलब देश की युवा पीढ़ी से है. छात्रों पर गोली किसने चलाई? छात्रों को कील लगी लाठियों से पीटने का आदेश किसने दिया? क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था? अगर उन्होंने ऐसा किया है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं. भारत के गृह मंत्री में साहस नहीं है; वे सदन में नहीं आ सकते. (इनपुट- आईएएनएस)