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अमित शाह बोले- 'संसद में चर्चा हो, सभी सवालों का जवाब दूंगा'; राहुल का पलटवार- लेक्चर नहीं सुनना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को प्रस्ताव दिया कि वह अपने सभी सवाल सदन के सामने रखें, कल दोपहर 3 बजे सभी सवालों पर मैं जवाब देने को तैयार हूं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 12, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:25 PM IST
अमित शाह बोले- 'संसद में चर्चा हो, सभी सवालों का जवाब दूंगा'; राहुल का पलटवार- लेक्चर नहीं सुनना

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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