'मैंने सुवेंदु जी की रफ्तार को देखा है, बंगाल को खड़ा होने में देर नहीं लगेगी...', अमित शाह ने दिखाया विजन का रोड मैप

Amit Shah Bengal Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं. इस दौरान देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ, उन्होंने कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए बंगाल के विकास का रोडमैप पेश किया. अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के तहत शाह ने अमूल के दही प्लांट की शुरुआत करने के साथ को कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित 'म्यूजियम ऑफ वर्ड' (शब्द संग्रहालय) के पहले चरण का उद्घाटन किया.
इस खास मौके पर उन्होंने इसे देश की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. शाह ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा देश की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में देश से 5 दशक आगे रहता था. आजादी के कई सेनानी बंगाल ने दिए थे. बंगाल ने हर क्षेत्र में देश का मार्गदर्शन किया है. बंगाल लंबे समय तक बाहरी देशों के कम्युनिस्टों वाली सरकार के चंगुल में था. आज प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील पर 10 सालों के सतत संघर्ष के बाद सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यहां बीजेपी की सरकार है और 'सोनार बांग्ला' का आंदोलन यहां फिर जीवित हुआ है.
शाह ने अपने एक संबोधन में कहा, मैंने सुवेंदुजी के कामकाज की गति को देखा है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल के विकास में अब देर नहीं है. बहुत जल्द बंगाल देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल होगा. '
शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल में अमूल बंगाल डेरी परियोजना के तहत दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी गई. न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हावड़ा में बनने वाले इस संयंत्र की आधारशिला डिजिटल माध्यम से रखी. इस मौके पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और अमूल ब्रांड के तहत डेरी उत्पादों का विपणन करने वाली गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. करीब 700 करोड़ रुपये के निवेश से हावड़ा फूड पार्क में बन रही परियोजना की प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता होगी.
म्यूजियम देखकर शाह ने कहा, 'आज देश की संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जीवन के संकल्प को एक महत्वपूर्ण मुकाम तक लेकर आए हैं. किसी भी राष्ट्र या क्षेत्र की संस्कृति और उसकी अभिव्यक्ति भाषा के बिना संभव नहीं है, और भाषा भी उन शब्दों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती जो भावनाओं से जन्म लेते हैं. जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इस पूरी यात्रा को नहीं समझेंगी, तब तक इस देश का वास्तविक सांस्कृतिक पुनर्जागरण संभव नहीं होगा. मुझे पूरा विश्वास है कि यह 'म्यूजियम ऑफ वर्ड' सांस्कृतिक पुनर्जागरण की इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करेगा और अपने उद्देश्य में सफल होगा.'
उन्होंने लोगों से अपनी पारंपरिक भाषा को न छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि भाषा वैज्ञानिक होती है और आवश्यकता तथा स्वाभाविक विकास के आधार पर आगे बढ़ती है।
अमित शाह ने ये भी कहा, 'हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से लगाव होता है और यह स्वाभाविक भी है. लेकिन यह लगाव केवल भावना बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे चरित्र का हिस्सा बनना चाहिए. इसके साथ ही, हमें यह भी समझना होगा कि भारतीय होने के बावजूद हम कहीं न कहीं अपनी पारंपरिक वेशभूषा को भी भूलते जा रहे हैं. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए.
उन्होंने कहा, 'हमने कभी भी विचारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया. हमने शास्त्रों के साथ संवाद किया, दार्शनिक बहसें कीं और परंपरा के साथ-साथ निरंतर नवाचार को अपनाया. अभी मैंने पूरे संग्रहालय को ध्यान से देखा. मैंने महसूस किया कि ये म्यूजियम शब्दों की यात्रा को बेहद सुंदर और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है. मैं संस्कृति सचिव से आग्रह करता हूं कि इस यात्रा को कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र तक भी विस्तार दें, ताकि हमारी भाषाओं को आधुनिक युग में पूर्ण स्वीकृति मिल सके. हमने कभी नवाचार से मुंह नहीं मोड़ा और न ही उससे पीछे हटे. हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो भी शुभ और उपयोगी पाया, उसे अपनी अच्छाइयों के साथ जोड़कर उसके सकारात्मक प्रभाव को कई गुना बढ़ाकर अपना लिया.'