तमिलनाडु में DMK को हराने के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, AMMK की हुई NDA में वापसी, क्या है रणनीति?

Tamil Nadu Election: सियासत में कब क्या हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है. कब कौन सा नेता किस पार्टी में चला जाए, कब राजनीति किस ओर करवट ले ले, इसका आकलन कर पाना आसान नहीं है. तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, इससे पहले अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) के जनरल सेक्रेटरी TTV दिनाकरन ने (BJP) के तमिलनाडु चुनाव इंचार्ज पीयूष गोयल से मुलाकात की. ये मुलाकात AMMK के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल होने की घोषणा के बाद हुई है.
इससे पहले दिन में, दिनाकरन ने कहा कि पुराने मतभेदों को पार्टी के बड़े हितों के आड़े नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में फिर से शामिल होने की तैयारी कर रही है. दिनाकरन ने कहा कि तमिलनाडु की भलाई के लिए अंदरूनी झगड़ों को सुलझाया जाना चाहिए. चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनाकरन ने कहा, "बड़े मकसद को ध्यान में रखते हुए, हमें पुराने मुद्दों को पार्टी के फायदे, तमिलनाडु की भलाई पर हावी नहीं होने देना चाहिए, या उन्हें किनारे नहीं करना चाहिए. आम लोगों की भलाई के लिए समझौता करने से हम कमजोर नहीं होते.
आगे बोलते हुए कहा कि इसी तरह, अम्मा के कैडर के तौर पर, जो एकता की ताकत के तौर पर काम करते हैं, हम एक साथ आएंगे और यह पक्का करने के लिए मजबूती से खड़े होंगे कि तमिलनाडु में अम्मा का राज लौटे, लोगों का राज बहाल हो, और अच्छा राज कायम हो. यह हमारा साफ स्टैंड है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के मदुरंथकम में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे, क्योंकि BJP राज्य विधानसभा चुनावों से पहले अपनी कोशिशें तेज कर रही है.
यह पब्लिक मीटिंग विधानसभा चुनावों के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का ऐलान करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास भाषण देंगे, और AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के पलानीस्वामी, जीके वासन, जॉन पांडियन और गठबंधन पार्टियों के दूसरे नेता भी इस इवेंट में शामिल होंगे. तमिलनाडु में AIADMK और BJP की लीडरशिप वाली NDA, रूलिंग DMK-कांग्रेस अलायंस को हराने की कोशिश करेगी. एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय ने अपनी पार्टी, तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) लॉन्च की है,और टॉप पर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चुनाव में ट्रायंगुलर मुकाबला होगा. तमिलनाडु में 2026 के पहले छह महीनों में असेंबली इलेक्शन होने हैं और पार्टियों के अपने कैंपेन स्ट्रेटेजी और मैनिफेस्टो जारी करने के साथ ही राज्य में पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज हो रही है. (ANI)
