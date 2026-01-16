Amravati Election Result 2026: अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा

Amravati Election Result 2026: महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, प्रदेश वासियों की निगाहें BMC के चुनाव परिणाम पर टिकी है, पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी 424 सीटों पर आगे चल रही है. हालांकि अमरावती से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस के चाचा विवेक कलोटी अमरावती के वार्ड नंबर 14 से चुनावी मैदान में हार गए हैं. चुनावी मैदान में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी संजय शिरभाटे ने करीब 800 वोटों से हराया है.

अगर हम अभी तक की गिनती की बात करें तो अमरावती में 18 वार्डों में BJP आगे चल रही है जबकि 5 वार्डों में OTH बढ़त बनाए हुए है.

अपडेट जारी है...