Advertisement
trendingNow13076371
Hindi NewsदेशAmravati Election Result 2026: अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा

Amravati Election Result 2026: अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा

Amravati Nikay Chunav Result 2026: अमरावती से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस के चाचा विवेक कलोटी अमरावती के वार्ड नंबर 14 से चुनावी मैदान में हार गए हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 16, 2026, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amravati Election Result 2026: अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा

Amravati Election Result 2026: महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, प्रदेश वासियों की निगाहें BMC के चुनाव परिणाम पर टिकी है, पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी 424 सीटों पर आगे चल रही है. हालांकि अमरावती से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस के चाचा विवेक कलोटी अमरावती के वार्ड नंबर 14 से चुनावी मैदान में हार गए हैं. चुनावी मैदान में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी संजय शिरभाटे ने करीब 800 वोटों से हराया है. 

अगर हम अभी तक की गिनती की बात करें तो अमरावती में 18 वार्डों में BJP आगे चल रही है जबकि 5 वार्डों में OTH बढ़त बनाए हुए है.

अपडेट जारी है...

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Amravati Election Result 2026

Trending news

BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
BMC election results 2026
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
Amravati Election Result 2026
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
BJP
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Maharashtra
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Justice Varma
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
Mehul Choksi
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
Maharashtra
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC Chunav 2026
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
BMC Chunav 2026
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
PMC Election Results: पुणे में BJP ने बनाई बड़ी बढ़त, 48 सीटों पर आगे निकली भाजपा
Pune Election Result Live
PMC Election Results: पुणे में BJP ने बनाई बड़ी बढ़त, 48 सीटों पर आगे निकली भाजपा