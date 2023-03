Amritpal Singh: अमृतपाल का नया वीडियो आया सामने, मर्सिडीज से ब्रेजा फिर बाइक...ऐसे हुआ फरार

सूत्रों के मुताबिक, अमृतपाल सिंह ने कार बदली और फिर ब्रेजा में अपने कपड़े बदले. सूत्रों के मुताबिक, फिर अमृतपाल ने इस गाड़ी को होशियारपुर के पास छोड़ दिया और बाइक पर अपने 3 से 4 साथियों के साथ वहां से भाग निकला. IGP पंजाब सुखचैन सिंह गिल ने कहा, जिस कार से अमृतपाल सिंह फरार हुआ है वो कार बरामद हुई है. जिन 4 आरोपियों ने अमृतपाल सिंह की भागने में मदद की थी, उन चारों अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया है. उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों के नाम मनप्रीत सिंह, गुरदीप सिंह, हरप्रीत सिंह और गुरपेश सिंह है. इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला और पुलिस कस्टडी से आरोपी को भगाने का मामला दर्ज़ किया है.

The Brezza car, in which Amritpal Singh fled, has been recovered by the Police. He was helped by four people: Punjab IGP Sukhchain Singh Gill pic.twitter.com/iB5zG1Ab7U

— ANI (@ANI) March 21, 2023