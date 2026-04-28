अमृतसर का ‘भूतिया खंडहर’, जहां रात होते ही दिखने लगती हैं काली परछाइयां! आतीं डरावनी आवाजें, लोगों की उड़ी नींद

Fear of terror in Amritsar Ghee Mandi News: पंजाब में अमृतसर की घी मंडी में इन दिनों दहशत का माहौल है. वहां पर खंडहर हो चुकी इमारत में संदिग्ध हलचल हैं. रात में डरावनी आवाजें आती हैं. लोगों को वहां पर चोरों या आतंकवादियों के होने का शक. इसके चलते महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल है. इस अजीब हलचल की वजह से लोगों की नींद उचट चुकी है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है. लोगों की शिकायतों के बाद पुलिस ने जांच करके दावा किया कि वहां पर कुछ भी खतरनाक नहीं मिला है और रास्ता जल्द ही बंद कर दिया जाएगा. हालांकि, लोगों को पुलिस के दावे पर यकीन नहीं है और वे अब भी अनजान दहशत में जीने को मजबूर हैं.

रात होते ही आने लगती हैं डरावनी आवाजें

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात होने पर घी मंडी में स्थित एक पुरानी, ​​खंडहर हो चुकी इमारत से बम जैसे धमाकों, लोहा काटने और ईंटें फेंकने की आवाज़ें आती हैं. जिससे उनके मन में डर का माहौल बन गया है. इलाके की एक निवासी अनीता मट्टू ने बताया कि यह सिलसिला पिछले डेढ़ महीने से लगातार चल रहा है. जैसे ही रात होती है, अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं. ऐसे लगता है कि कोई अंदर धमाके कर रहा हो या लोहे से कुछ काट रहा हो. इसकी वजह से घरों में बच्चे और बड़े सभी डरे हुए हैं. वे रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं.

कई घरों पर फेंकी गईं ईंटों से बढ़ी दहशत

एक और स्थानीय निवासी तानिया लूथरा ने बताया कि पहले उन्हें लगा था कि शायद चोर हो सकते हैं, लेकिन जब धमाकों जैसी आवाजें आने लगीं, तो डर और बढ़ गया. उनके मुताबिक, CCTV फुटेज में काले कपड़े पहने कुछ संदिग्ध लोग छतों पर आते-जाते दिखे हैं. इलाके के लोगों का दावा है कि कुछ घरों पर ईंटें भी फेंकी गई हैं, जिससे लोग और भी ज़्यादा डर गए हैं.

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लोगों ने कई बार पुलिस से शिकायत की है, लेकिन उनके मुताबिक, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. इसकी वजह से लोगों में नाराजगी भी है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. इलाके के लोगों ने मांग की है कि पुलिस रात के समय कड़ी निगरानी रखे और मामले की पूरी तरह से जांच करे. इस बीच, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी इमारत का मुआयना किया.

कई सालों से खंडहर पड़ी है इमारत

पुलिस के मुताबिक, यह एक पुरानी और विवादित संपत्ति है जो कई सालों से बंद पड़ी है. जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध या खतरनाक चीज़ नहीं मिली, लेकिन यह बात सामने आई है कि कुछ अज्ञात लोग पीछे के रास्ते से अंदर आकर रुक रहे हैं या रात बिता रहे हैं. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इस रास्ते को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा और इलाके में निगरानी बढ़ा दी जाएगी.

लोगों ने पुलिस से की जांच की मांग

साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें. फिलहाल, इलाके में डर का माहौल बना हुआ है और लोग प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं.