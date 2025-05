Video: रातभर चौकियों पर भारतीय सैनिकों ने मचाया ऐसा तांडव, सुबह तक सफेद झंडा लहराकर जिंदगी की भीख मांग रहे थे पाकिस्तानी सैनिक

Soldier On Operation Sindoor: ऑपरेशन‌ सिंदूर की कहानी अब पूरी दुनिया में फेमस है. पाकिस्तानियों के लिए तो यह नाम ही खौफ के लिए काफी है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीयों ने पाकिस्तानी सैनिकों की कैसे दुगर्ति की है. इसकी एक बानगी भारतीय सैनिक ने एक वीडियो में बताया है. आप भी देखें वह वीडियो जिसमें भारत के सैनिकों ने मचाया तांडव.

देखें वीडियो:-

#WATCH | Amritsar, Punjab: A soldier of the Indian Army says "At this time, we are a part of Operation Sindoor...On the night of 8-9 May, they suddenly fired on us and tried to infiltrate. We fired accurately at the enemy and foiled their infiltration attempt. The result of our… pic.twitter.com/ygDi3vdfF0

— ANI (@ANI) May 19, 2025