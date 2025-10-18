Advertisement
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद स्टेशन पर धूं-धूंकर चले डिब्बे

Amritsar Train Fire: शनिवार की सुबह अमृतसर से सहरसा जाने वाली ट्रेन में भयानक आग लग गई. अंबाला डीआरएम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (एक्स) पर इसकी जानकारी साझा की.

Written By  Zee News Desk|Edited By: Tahir Kamran|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:50 PM IST
Amritsar Saharsa Garib Rath Fire: पंजाब के सरहिंद जंक्शन (SIR) पर शनिवार सुबह ट्रेन संख्या 12204 (अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस) के एक डिब्बे में आग लगने की घटना सामने आई. यह घटना सुबह 7:30 बजे हुई. घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है. 

अंबाला डीआरएम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (एक्स) पर इसकी जानकारी साझा की. रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों की फौरी कार्रवाई से हालात को कंट्रोल में लाया गया. राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. जानकारी के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. 

रेलवे कर्मचारियों ने जल्द काबू पा लिया

प्रभावित डिब्बे में मौजूद यात्रियों को सुरक्षित रूप से अन्य डिब्बों में शिफ्ट कर दिया गया. रेलवे और दमकल विभाग की टीम ने मिलकर आग पर जल्द काबू पा लिया.  शुरुआती जांच में आग के कारणों का पता नहीं चला है लेकिन रेलवे अधिकारियों ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

अंबाला डीआरएम के मुताबिक आग बुझने के बाद ट्रेन को जल्द ही अपने गंतव्य सहरसा के लिए रवाना कर दिया गया. यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए रेलवे ने सभी जरूरी कदम उठाए. मरम्मत और सुरक्षा जांच के बाद ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए तैयार किया गया. रेलवे ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है.

घटना छोटी लेकिन संदेश बड़ा

यह घटना भले ही छोटी थी लेकिन रेलवे की तरफ से तुरंत उठाए गए सुरक्षा कदमों ने इसे गंभीर होने से बचा लिया. स्थानीय प्रशासन और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की. रेलवे ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे. इस घटना के बाद सरहिंद स्टेशन पर सामान्य स्थिति बहाल हो चुकी है और ट्रेन संचालन सुचारू रूप से चल रहा है. यात्रियों ने रेलवे की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है.

(इनपुट- आईएएनएस)

