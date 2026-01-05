शादी समारोह में घुसा, जेब से बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए खौफनाक वीडियो

AAP Sarpanch Shot Dead: पंजाब के अमृतसर में रविवार को एक शादी समारोह में उस समय दहशत फैल गई जब हथियारबंद हमलावरों ने मैरिज वेन्यू में घुसकर फायरिंग कर दी. इस हमले में आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े तरन तारन जिले के वलटोहा गांव के सरपंच जरमल सिंह की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच मैरीगोल्ड मैरिज पैलेस में हुई, जहां जरमल सिंह एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. बताया गया है कि दूल्हा-दुल्हन के वेन्यू से निकलने के कुछ ही देर बाद 2 अज्ञात बंदूकधारी रिसॉर्ट में दाखिल हुए और सरपंच को निशाना बनाते हुए बेहद करीब से उनके सिर में गोली मार दी.

पुलिस का कहना है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने अपने चेहरे नहीं ढके थे और ऐसा प्रतीत होता है कि घटना से पहले पीड़ित की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी. शादी में बड़ी संख्या में मेहमान मौजूद थे बावजूद इसके हमलावरों ने बिना किसी डर के वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद घायल अवस्था में पड़े जरमल सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Strongly condemn the cold-blooded murder of Sarpanch Jarmal Singh of Valtoha village (Tarn Taran), who was shot dead at a wedding function in Amritsar today. Add Zee News as a Preferred Source This follows an extremely worrisome pattern: yesterday, a young man was gunned down in Bhinder Kalan (Moga) and on Friday… pic.twitter.com/nt01hEeQAn — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) January 4, 2026

गैंगस्टर प्रभ दासुवाल ने ली हत्या की जिम्मेदारी

हत्या के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर सामने आए एक पोस्ट में गैंगस्टर प्रभ दासुवाल ने डोनी बल और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली. पुलिस इस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है. अमृतसर के पुलिस उपायुक्त रविंदर पाल सिंह संधू ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जे.एस. वालिया ने बताया कि मैरिज पैलेस को सील कर दिया गया है और वहां मौजूद मेहमानों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि हमलावरों के भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है सबसे ज्यादा भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी अग्निपरीक्षा?

बता दें, सरपंच जरमल सिंह पर ये पहला जानलेवा हमला नहीं था. इससे पहले भी वह 3 बार हमले में बाल-बाल बच चुके थे. फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस एक तस्वीर की भी जांच कर रही है, जिसमें कथित तौर पर हमलावर नजर आ रहे हैं. इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया मंच X पर घटना की कड़ी निंदा करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक स्थानों पर टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्था की विफलता को दर्शाती हैं. फिलहाल पुलिस जांच जारी है और पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है.