Advertisement
trendingNow13064133
Hindi Newsदेशशादी समारोह में घुसा, जेब से बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए खौफनाक वीडियो

शादी समारोह में घुसा, जेब से बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए खौफनाक वीडियो

AAP: पंजाब के अमृतसर में एक शादी समारोह के दौरान हथियारबंद हमलावरों ने फायरिंग कर आम आदमी पार्टी से जुड़े तरन तारन के वलटोहा गांव के सरपंच जरमल सिंह की हत्या कर दी। मैरीगोल्ड मैरिज पैलेस में दो अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े सिर में गोली मारी। हमलावर बिना चेहरा ढके फरार हो गए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 09:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

AAP Sarpanch Shot Dead: पंजाब के अमृतसर में रविवार को एक शादी समारोह में उस समय दहशत फैल गई जब हथियारबंद हमलावरों ने मैरिज वेन्यू में घुसकर फायरिंग कर दी. इस हमले में आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े तरन तारन जिले के वलटोहा गांव के सरपंच जरमल सिंह की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच मैरीगोल्ड मैरिज पैलेस में हुई, जहां जरमल सिंह एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. बताया गया है कि दूल्हा-दुल्हन के वेन्यू से निकलने के कुछ ही देर बाद 2 अज्ञात बंदूकधारी रिसॉर्ट में दाखिल हुए और सरपंच को निशाना बनाते हुए बेहद करीब से उनके सिर में गोली मार दी.

पुलिस का कहना है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने अपने चेहरे नहीं ढके थे और ऐसा प्रतीत होता है कि घटना से पहले पीड़ित की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी. शादी में बड़ी संख्या में मेहमान मौजूद थे बावजूद इसके हमलावरों ने बिना किसी डर के वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद घायल अवस्था में पड़े जरमल सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

गैंगस्टर प्रभ दासुवाल ने ली हत्या की जिम्मेदारी

हत्या के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर सामने आए एक पोस्ट में गैंगस्टर प्रभ दासुवाल ने डोनी बल और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली. पुलिस इस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है. अमृतसर के पुलिस उपायुक्त रविंदर पाल सिंह संधू ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जे.एस. वालिया ने बताया कि मैरिज पैलेस को सील कर दिया गया है और वहां मौजूद मेहमानों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि हमलावरों के भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है सबसे ज्यादा भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी अग्निपरीक्षा?

बता दें, सरपंच जरमल सिंह पर ये पहला जानलेवा हमला नहीं था. इससे पहले भी वह 3 बार हमले में बाल-बाल बच चुके थे. फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस एक तस्वीर की भी जांच कर रही है, जिसमें कथित तौर पर हमलावर नजर आ रहे हैं. इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया मंच X पर घटना की कड़ी निंदा करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक स्थानों पर टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्था की विफलता को दर्शाती हैं. फिलहाल पुलिस जांच जारी है और पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Punjab

Trending news

कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
Umar Khalid
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
Nicolas Maduro captured
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
india
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह