Advertisement
trendingNow13116920
Hindi Newsदेशछोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस? गा चुकी हैं ये गाने

छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस? गा चुकी हैं ये गाने

Amruta Fadnavis Resigns From Bank: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फणवीस ने एक्सिस बैंक से बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपने 23 साल की पारी को विराम दे दिया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 20, 2026, 08:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस? गा चुकी हैं ये गाने

Amruta Fadnavis: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फणवीस ने गुरुवार 19 फरवरी 2026 को एक्सिस बैंक से अपने इस्तीफे की घोषणा की. उन्होंने बैंक में 2 दशकों से भी ज्यादा समय ( 23 साल )तक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया था, हालांकि इसके बावजूद म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट बना रहा. अमृता के इस्तीफे के बाद अब इंटरनेट पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वह अब अपना ध्यान फुल टाइम सिंगिंग करियर पर देंगी? 

सिंगिंग में बनाएंगी करियर? 

अमृता फडणवीस कुछ समय से म्यूजिक वीडियो बना रही हैं, जिसे ऑनलाइन काफी पसंद भी किया जा रहा है. शिवरात्रि के मौके पर उन्होंने भक्ति गीत 'शंभू रे' रिलीज किया था, जिसे एक हफ्ते से भी कम समय में 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यूट्यूब पर उनके 66,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. उनका हर वीडियो लोगों का अटेंशन खींचता है.  ट्रोल्स भी उन्हें कंटेंट बनाने से नहीं रोक पाए है. अमृता को कई इवेंट्स में परफॉर्म करते भी देखा गया है.  उन्होंने इससे पहले मोरया रे, वो तेरे प्यार का गम, तेरी मेरी फिर से और राम नाम जैसे कई गाने गाए हैं.  

ये भी पढ़ें- जवानों के लिए आतंकियों ने बिछा रखा था मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ दहशतगर्दों का प्लान? 

Add Zee News as a Preferred Source

 

इस्तीफे की घोषणा 

अमृता फडणवीस ने नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद अपने बायो को अपडेट किया, जिसमें लिखा है,' पूर्व बैंकर, प्लेबैक सिंगर, सोशल वर्कर, ट्रू फ्री सोल.' अपने पद से इस्तीफे की घोषणा करते हुए अमृता ने लिखा,' 23 साल पहले मैं एक यूथ मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में एक्सिस बैंक में आई थी. आज मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद से कृतज्ञता से भरे दिल के साथ विदा ले रही हूं. ब्रांच ऑपरेशंस से लेकर कॉर्पोरेट बैंकिंग,  ट्रेजरी से लेकर कस्टमर रिलेशन तक के अनुभव के साथ यह संस्था मेरे लिए परिवार, शिक्षक और दूसरा घर रही है. अपने सहयोगियों और नेतृत्वकर्ताओं, विशेष रूप से MD और CEO अमिताभ चौधरी के सभी समर्थन के लिए आभारी हूं. इस खूबसूरत चैप्टर के समापन के साथ मैं जीवन भर के सबक और दोस्ती अपने साथ ले जा रही हूं.'  

ये भी पढ़ें- किसानों को नहीं मिल रहीं दुल्हन... इस राज्य में शादियों का अकाल, विधायक ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता

लोगों का रिएक्शन 

अमृता के इस पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अपने रिएक्शन शेयर किए हैं. एक यूजर ने तो यह पूछ लिया कि क्या अब वह कॉन्सर्ट होस्ट करेंगी. सत्यम वत्स नाम के एक यूजर ने लिखा,' अब जब आपने इस्तीफा दे दिया है तो कॉन्सर्ट आयोजित करने के लिए काफी समय है. महोदया, कृपया लगभग सभी राज्यों की यात्रा करें, हम आपकी सुरीली आवाज सुनना चाहते हैं.' वहीं हर्ष कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा,' दिल्ली में आपके मधुर और भावपूर्ण प्रदर्शनों में से एक का बेसब्री से इंतजार है. शहर को आपकी मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Amruta Fadnavis

Trending news

छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार