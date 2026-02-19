Advertisement
ट्रेनी से शुरुआत... 23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी?

ट्रेनी से शुरुआत... 23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी?

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने करीब 23 साल बाद अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है. वह एक्सिस बैंक में बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थीं. अपने इस्तीफे की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से दी है.

Feb 19, 2026
अमृता फडणवीस,

Amruta Fadnavis Resign: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. करीब 23 साल पहले उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में काम करने की शुरुआत की थी. इस बात की जानकारी अमृता फणडवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. उन्होंने एक पोस्ट में दो तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि आज से 23 साल पहले उन्होंने बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की थी. आज वह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रही हैं. 

अमृता फणडवीस ने दी जानकारी 

गुरुवार को एक एक्स पोस्ट में अमृत फणडवीस ने कहा कि 23 साल पहले मैं एक युवा मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर एक्सिस बैंक आई थी. आज, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, पूरे दिल से शुक्रगुजार होकर विदा ले रही हूं. आगे अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि ब्रांच ऑपरेशन से लेकर कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी से लेकर कस्टमर रिलेशन तक के अनुभव के साथ, यह इंस्टीट्यूशन मेरा परिवार, टीचर और दूसरा घर रहा है. उन्होंने बताया कि वह अपने कलीग्स और लीडर्स, खासकर MD और CEO अमिताभ चौधरी का, उनके सभी सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार हैं. 

सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं अमृता फडणवीस 

उल्लेखनीय है कि अमृता फडणवीस का जन्म नागपुर के एक चिकित्सक परिवार में 9 अप्रैल 1979 को हुआ था. वह अब बतौर सामाजिक कार्यकर्ता और सिंगर के रूप में काफी सक्रिय हैं. करियर की बात करें, तो उन्होंने फाइनेंस में MBA किया हुआ है और वह स्टेट लेवल की अंडर 16 की टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी हैं. 

यह भी पढ़ें: अरे ये क्या हुआ? सबसे अजीज दोस्त इजरायल में भारतीयों पर नस्लीय हमला, जमकर की पिटाई

साल 2005 में देवेंद्र फडणवीस से हुई शादी 

दिसंबर 2005 में उनकी शादी देवेंद्र फडणवीस से हुई थी. दंपती की एक बेटी भी है, जिसका नाम दिविजा है. अमृता फडणवीस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने फॉलोअर्स के सवालों का जवाब भी देती हैं. फेसबुक पर अमृता फडणवीस के कुल एक लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. वहीं, इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन और एक्स पर 237.2K हजार फॉलोअर्स हैं. बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में आयोजित  नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट, 2017 में अमृता फडणवीस ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था.

यह भी पढ़ें: तैयारी कर लीजिए.... अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में SIR की तैयारी, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई सामने!

Amruta Fadnavis

