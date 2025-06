IGI में लैंड होने वाली थी फ्लाइट, अचानक चल गई धूल भरी आंधी, हिलने लगा विमान और फिर...

IndiGo flight: रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स उस वक्त सहम गए जब उनके प्लेन को हजारों फिट ऊपर उंचाई में तूफान का सामना करना पड़ा. जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट 6313 में धूल भरी आंधी की चपेट में आई तो सभी टर्बुलेंस के मारे घबराने लगे. डर और अशांति के अनुभव के बीच पायलट को विमान को फिर से ऊपर ले जाना पड़ा, जबकि विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड करने वाला था.

सेफ लैंडिंग के बाद लोगों ने ली राहत की सांस

विमान ने हवा में कई चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित रूप से दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड किया. पायलट ने घोषणा की कि हवा की गति 80 किमी/घंटा तक थी, और उसने विमान को ऊपर नहीं आने दिया और मौसम साफ होने तक वापस ऊपर चढ़ गया. सेफ लैंडिंग के बाद विमान में मौजूद सवारियों ने भगवान का शुक्र अदा किया और पायलट के सही फैसले की तारीफ करते हुए राहत की सांस ली.

#WATCH | An IndiGo flight number 6E 6313 from Raipur to Delhi experienced turbulence due to a duststorm, prompting the pilot to climb up again when the aircraft was about to touch down at Delhi airport. The aircraft landed safely at Delhi airport after making many circuits in the… pic.twitter.com/TtDUwIH79b

— ANI (@ANI) June 1, 2025