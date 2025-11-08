अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...

Maharashtra Politics: शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) नेता संजय निरुपम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक किसी तरह का सौदा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी थीं जो महंगी जमीन को सस्ते दामों पर खरीदने की कोशिश कर रही थीं.
Sanjay Nirupam: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर कथित लैंड डील में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इस बीच शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की प्रशासनिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. मुझे लगता है कि इसके लिए प्रदेश सरकार का अभिनंदन किया जाना चाहिए. संजय निरुपम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक किसी तरह का सौदा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी थीं जो महंगी जमीन को सस्ते दामों पर खरीदने की कोशिश कर रही थीं.
संजय निरुपम ने कहा कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या इस लेन-देन में स्टॉम्प ड्यूटी में किसी प्रकार की छूट दी गई थी और अगर दी गई थी तो इसके क्या कारण थे. उन्होंने बताया कि इन तमाम सवालों के जवाब खोजने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. संजय निरुपम ने कहा कि जांच के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में गलती कौन करना चाह रहा था.
सरकार के तुरंत एक्शन से एक घोटाला होने से बच गया
हालांकि अभी तक किसी प्रकार की गड़बड़ी साबित नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्थानीय स्तर के एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. सरकार की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा घोटाला होने से बच गया है और इसके लिए प्रदेश सरकार की सराहना की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार की इस पारदर्शी पहल से यह साबित होता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह किसी भी पद या परिवार से जुड़ा क्यों न हो.
बिहार चुनाव पर क्या बोले संजय निरुपम?
संजय निरुपम ने बिहार चुनाव पर कहा कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनना तय है और इसमें किसी तरह का मतभेद नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि की सराहना करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जनता का गहरा विश्वास है. पिछड़े तबके के लोगों और महिलाओं में उनके प्रति विशेष उत्साह देखा जा रहा है. निरुपम ने दावा किया कि इस बार बिहार के चुनाव परिणाम अब तक के सबसे अप्रत्याशित साबित होंगे और एनडीए बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी करेगा.
